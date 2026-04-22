Ethiopie: La Représentante spéciale du Royaume-Uni pour le climat salue l'initiative « Héritage vert » du pays

Addis-Abeba — Rachel Kyte, Représentante spéciale du Royaume-Uni pour le climat, a salué l'initiative « Héritage vert » de l'Éthiopie, menée avec « l'ambition nécessaire » dans la lutte mondiale contre le changement climatique.

Dans un entretien exclusif avec ENA, la Représentante spéciale a souligné que la vaste campagne de plantation d'arbres menée par l'Éthiopie témoigne de l'urgence d'agir face à la crise climatique.

À cet égard, elle a noté que l'initiative éthiopienne de planter « des millions et des millions d'arbres » contribue non seulement à l'absorption du carbone, mais renforce également la résilience face aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Kyte a insisté sur la valeur économique de ces efforts environnementaux, soulignant qu'une juste valorisation de la nature pourrait générer de nouvelles sources de revenus pour les pays en développement.

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« L'une des erreurs de l'histoire économique moderne a été de ne pas valoriser la nature à sa juste valeur », a déclaré la Représentante spéciale, ajoutant que « convertir sa capacité d'absorption du carbone en crédits carbone génère des revenus pour l'Éthiopie et les communautés où les arbres sont plantés ».

L'envoyée britannique a également félicité l'Éthiopie pour avoir été choisie pour accueillir la 32e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP32), rappelant le fort soutien international reçu par le pays lors de l'annonce.

« Nous nous sommes tous levés et avons applaudi. Nous étions ravis », a-t-elle déclaré. « C'est une immense responsabilité pour l'Éthiopie... vous assurez la présidence mondiale. »

Kyte a affirmé la volonté du Royaume-Uni de soutenir l'Éthiopie dans la préparation de ce sommet mondial, forte de son expérience lors de l'organisation de la COP26.

« Le gouvernement britannique est prêt à collaborer avec l'Éthiopie partout où elle en aura besoin. »

Abordant les défis climatiques en Afrique, Kyte a souligné l'aggravation des sécheresses et des inondations, qu'elle attribue aux émissions datant de plusieurs décennies.

« L'aggravation du cycle de sécheresse... est due à la pollution que nous avons rejetée dans l'atmosphère il y a 20 à 30 ans », a-t-elle expliqué, insistant sur la nécessité de réduire drastiquement les émissions, parallèlement à des mesures d'adaptation.

Elle a également mis en avant l'immense potentiel de l'Afrique en matière d'énergies renouvelables, qualifiant le continent de « superpuissance des énergies renouvelables », riche en ressources solaires, éoliennes, géothermiques et hydroélectriques.

Concernant le financement climatique, la Représentante spéciale a reconnu les obstacles structurels qui limitent les flux de capitaux vers les pays vulnérables, et a appelé à une réforme du système financier mondial.

« Il y a beaucoup de capitaux dans le monde... mais ils n'investissent pas suffisamment dans les pays en développement. (Et) lorsqu'il s'agit d'atteindre les petits pays vulnérables, ce flux financier est devenu un filet d'eau. »

L'envoyée a souligné qu'une coopération mondiale renforcée et des mécanismes financiers plus équitables sont essentiels pour garantir que l'action climatique profite aux populations les plus touchées.