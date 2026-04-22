Soudan: La ministre de l'Industrie et du Commerce préside la réunion du comité d'organisation des échanges commerciaux avec les pays voisins

La ministre de l'Industrie et du Commerce, Mme Mahasen Ali Yagoub, a présidé la réunion du comité chargé de l'organisation des échanges commerciaux entre le Soudan et les pays voisins. Ce comité est chargé d'élaborer des stratégies et des solutions aux entraves commerciales, de mettre en place des protocoles d'échange, ainsi que d'examiner les principales opportunités, défis et perspectives futures visant à développer les relations commerciales entre le Soudan et son environnement régional.

Au cours de la réunion tenue aujourd'hui à Khartoum, la ministre a souligné la nécessité de poser les bases d'une action économique et commerciale structurée, tout en activant les accords signés afin de tirer pleinement parti de la position géographique stratégique du Soudan et de ses frontières étendues avec sept pays. Elle a mis en avant l'importance de maximiser les retombées économiques à travers l'exportation des produits agricoles et industriels, dans le but de rééquilibrer la balance commerciale et de soutenir la stabilité de la monnaie nationale.

Mme Yagoub a également indiqué que le commerce transfrontalier contribue au renforcement des relations diplomatiques et à la promotion de la stabilité et du développement dans les zones frontalières. Il favorise en outre les opportunités d'investissement mutuel entre les États, stimule l'augmentation de la production et de la productivité, encourage les exportations et soutient la mise en oeuvre de politiques de substitution aux importations avec les pays limitrophes.

Elle a, par ailleurs, insisté sur l'importance de la coordination avec la République du Soudan du Sud et de l'activation des accords conjoints ainsi que du mémorandum d'entente relatif à la facilitation et à l'organisation des échanges commerciaux, notamment le commerce de transit. Elle a appelé à l'établissement de partenariats économiques, compte tenu de l'importance stratégique du Soudan du Sud, soulignant la disponibilité des infrastructures et des facteurs favorables au succès des échanges, notamment les routes, les points de passage, les corridors terrestres, les ports ainsi que les voies fluviales.

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