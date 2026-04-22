Addis-Abeba — Le ministre des Transports et de la Logistique, Alemu Sime, a rencontré des représentants d'une quarantaine d'organisations commerciales françaises présentes en Éthiopie afin d'examiner les opportunités d'investissement dans les secteurs du transport et de la logistique.

Les échanges ont mis en avant plusieurs axes de coopération, dont la construction du futur aéroport international de Bishoftu, la transition vers des solutions énergétiques durables, le renforcement des infrastructures numériques et le développement de corridors logistiques stratégiques.

Au cours de la réunion, le ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement de faire de l'Éthiopie une plateforme régionale incontournable pour le commerce et la connectivité.

Il a précisé que des projets concrets et des mécanismes de partenariat sont déjà en place pour soutenir cette vision.

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Les priorités d'investissement incluent notamment les infrastructures aéroportuaires, les systèmes logistiques intégrés et les transports publics fonctionnant à partir d'énergies renouvelables.

De leur côté, les représentants français ont jugé ces perspectives particulièrement prometteuses, exprimant un intérêt marqué pour les domaines de l'aviation, de la logistique, des transports urbains et des technologies numériques.

Ils ont également indiqué que l'importation de 1 000 minibus électriques est en cours, avec un déploiement prévu dans un avenir proche, illustrant ainsi une première concrétisation de cette coopération économique naissante.