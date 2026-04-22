Ethiopie: Une délégation du Collège de guerre de l'armée américaine a salué l'importance du rôle régional du pays

Addis-Abeba — En visite officielle, les membres de cette délégation ont exprimé leur appréciation pour la contribution de l'Éthiopie à la stabilité régionale et ont mis en avant les relations historiques qui unissent les deux pays, selon le ministère des Affaires étrangères.

Conduits par l'ambassadeur W. Patrick Murphy, commandant adjoint et conseiller aux affaires internationales du Collège de guerre national, des officiers supérieurs et des membres du personnel se sont rendus au ministère afin d'échanger avec de hauts responsables sur des enjeux bilatéraux et régionaux.

Lors de ces discussions, le directeur général pour l'Europe et l'Amérique, Meles Alem, a rappelé plus de 120 ans de relations entre l'Éthiopie et les États-Unis, en soulignant la coopération étroite dans les domaines politique, économique et social.

Il a également mis en exergue le rôle actif de l'Éthiopie dans la promotion de la paix et de la stabilité dans la Corne de l'Afrique, notamment à travers sa participation aux missions de maintien de la paix en Somalie, au Soudan du Sud et au Darfour.

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Le responsable a par ailleurs évoqué la contribution du pays au développement régional grâce à ses infrastructures de connectivité, en particulier dans les secteurs de l'énergie et de l'eau, tout en réaffirmant son attachement aux solutions pacifiques dans la région.

Meles Alem a en outre souligné la solidité du partenariat entre Ethiopian Airlines et Boeing, ainsi que l'apport de la diaspora éthiopienne aux États-Unis et l'intérêt croissant des investisseurs américains pour l'Éthiopie.

Selon lui, les deux pays disposent d'un fort potentiel pour renforcer davantage leur coopération, notamment dans les domaines du maintien de la paix, de la stabilité et de la lutte contre le terrorisme à l'échelle mondiale.