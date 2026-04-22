Afrique Centrale: Le Gabon porte à côté du Cameroun l'internationalité du prix littéraire OSÚ

Ce pays frère et ami de par les relations diplomatiques et culturelles est l'invité d'honneur du Cameroun dans le cadre de la 4e édition du prix littéraire OSÚ donc les festivités ont été lancé ce 21 avril à Yaoundé au Cameroun.

Placé sous le thème "communiquer par le livre" l'édition éclosion est l'initiateur de ce prestigieux prix littéraire au côté du CERDOTOLA.

D'après le Secrétaire Exécutif du CERDOTOLA le Pr. Charles BINAM BIKOÏ ce thème suppose qu'il y a des gens qui écrivent, produisent et communiquent autour du livre : de quel livre et quoi dans le livre, pour ce dernier, il invite la jeunesse Africaine à s'emparer de la nouvelle vision de la littérature construire un monde nouveau, la puissance du troisième millénaire cela passe par des initiatives locales et non ceux tournés vers l'ailleurs.

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Une cérémonie d'ouverture agrémentée par des belles sonorités du terroir, la directrice générale des éditions éclosion madame Christelle NOAH très méticuleuse sur l'aspect identité culturelle et artistique propre à l'Afrique, au cours de son allocution nous avons décidé de faire des auteurs des stars, tournons-nous vers l'essentiel, nos réalités africaines, nous avons voulu pour cette édition s'ouvrir à l'Afrique d'où l'honneur faite au Gabon.

Quant à M. L'ambassadeur du Gabon au Cameroun son excellence Anthony MINKO MILAME il a passé au peint fond la genèse de la littérature gabonaise jadis caractérisé par une tension consciente de l'héritage de la colonisation, les enjeux contemporains de cette littérature sont énormes : concurrence, crise de plusieurs dynamiques locales et diasporiques, une hybridation des formes. Néanmoins d'après lui, cette littérature constitue un puissant identitaire, il faut la structurer, promouvoir un circuit global de rayonnement souligne-t-il.

Le dynamisme de la directrice générale des éditions éclosion a été salué à sa juste valeur par le Secrétaire Exécutif du CERDOTOLA qui a vu naître ce projet à ces débuts ; lors de son mot d'ouverture cette dernière réussie à triompher l'adversité. OSÚ en langue vernaculaire "en avant", porte tout son sens de par la montée en puissance de ce projet qui n'est qu'à sa quatrième édition avec pour invité d'honneur celui-là qu'on ne présente plus sur la scène parisienne le directeur du salon du livre Africain de Paris M. Erick MONJOUR.

Il faut le rappeler, une série d'activités gravitent autour du livre elles se tiennent en matinée entre atelier, partage d'expérience avec les lauréats d'Encre de Jeunes et Dames de Lettres, séance dédicace et table ronde.

En ce qui concerne la journée du mercredi 22 avril dès 15h au Djeuga Palace hôtel, une table ronde autour du thème « développer des profils compétitifs pour la croissance de l'industrie du livre en Afrique » verra la participation du directeur du salon du livre Africain de Paris et plusieurs autres panélistes.

Ces trois jours de joie, de gaieté autour du livre vont se clôturés le 23 avril prochain dès 19h toujours au Djeuga palace hôtel avec plus de 800 invités par la soirée de gala et remise des prix aux lauréats de chaque catégorie (poésie, roman etc..) avec une belle brochette artistique agrémentée autour d'une soirée glamour signé royauté africaine avec l'estampille du designer Camerounais David Fanaged.

Notons en fin de compte que le prix littéraire OSÚ ne s'arrête pas juste à cette remise de prix, les lauréats et leurs œuvres bénéficient d'un suivi et d'un accompagnement éditoriale plus approfondie grâce à l'expertise de la jeune équipe qui entoure madame la directrice générale Christelle NOAH.