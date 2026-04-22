Ethiopie: Les autorités financières éthiopiennes et françaises renouvellent leur volonté de renforcer leur appui au programme de réformes

Addis-Abeba — L'Éthiopie et la France ont renouvelé leur engagement commun à intensifier leur coopération pour appuyer le programme de réformes éthiopien, attirer davantage d'investissements et promouvoir une croissance durable et inclusive.

Cet engagement a été entériné à l'occasion d'un entretien entre le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, et de hauts responsables du Trésor français, tenu en marge des réunions de printemps à Washington D.C., selon le ministère des Finances.

Les échanges ont mis l'accent sur le renforcement de la coopération bilatérale en matière de développement, une meilleure coordination macroéconomique et la poursuite d'une dynamique soutenue autour du vaste programme de restructuration de la dette de l'Éthiopie.

Les deux parties ont également partagé leurs perspectives sur un approfondissement de la collaboration avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, en vue de soutenir le programme de réformes du pays et de consolider sa stabilité économique sur le long terme.

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Au cours des discussions, le ministre Ahmed Shide a salué l'engagement constant et constructif de la France, mettant en avant son rôle déterminant en tant que coprésidente du Comité des créanciers officiels (OCC).

Il a en outre souligné la contribution essentielle de la France à l'avancement du processus de traitement de la dette éthiopienne, notamment à travers la conclusion réussie de l'accord bilatéral dans le cadre du Cadre commun du G20, ainsi que son appui continu dans les négociations avec les créanciers privés -- un élément clé pour rétablir la viabilité de la dette et faciliter l'accès à de nouveaux financements.