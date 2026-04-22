Addis-Abeba — Le Bureau du Premier ministre indique que les principales réformes économiques en Éthiopie donnent des résultats tangibles à travers tout le pays, d'après des rapports récents couvrant les 100 derniers jours et les neuf derniers mois.

Cette mise à jour met en avant six initiatives clés de l'Agenda de réforme économique nationale, illustrant le passage des ambitions politiques à des résultats concrets et mesurables.

Le programme environnemental Green Legacy aurait permis de porter la couverture forestière nationale à 23,6 %, tout en augmentant les revenus des agriculteurs, en créant des emplois verts et en renforçant la conservation des sols et de l'eau.

Cette initiative contribue également à l'amélioration des écosystèmes à l'échelle du pays.

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Dans le domaine agricole, l'initiative nationale de développement du blé est reconnue pour avoir renforcé la sécurité alimentaire et réduit la dépendance aux importations.

Elle a également favorisé le transfert de connaissances agricoles, soutenu les industries locales en matières premières, et généré des emplois tout en améliorant les revenus des producteurs.

De son côté, le programme Bounty of the Basket signale une hausse de la productivité ainsi qu'un meilleur accès à une alimentation nutritive. Les autorités observent aussi une expansion du petit commerce et des avancées continues en matière de protection de l'environnement.

Sur le plan numérique, Digital Ethiopia accélère la transformation du pays. Le rapport met en évidence l'élargissement de l'accès à internet, la croissance rapide des paiements mobiles et la mise en place de systèmes numérisés dans les domaines juridique, financier et de l'identification nationale, contribuant à réduire les coûts et à faire gagner du temps aux citoyens.

Le développement des infrastructures progresse également grâce aux corridors urbains et ruraux, où les investissements dans les aménagements urbains et les transports écologiques améliorent la qualité de vie et renforcent les connexions économiques entre villes et campagnes.

Par ailleurs, l'initiative « Made in Ethiopia » stimule l'industrialisation, avec une augmentation des capacités de production, une plus grande valeur ajoutée locale et une réduction de la dépendance aux importations. Elle participe également à la génération de devises étrangères et à la création d'emplois.

Dans l'ensemble, le Bureau du Premier ministre présente ces avancées comme la preuve que les piliers de la réforme économique commencent à transformer les défis structurels en opportunités, jetant les bases d'une économie plus résiliente et autosuffisante.