Congo-Kinshasa: La modernisation de l'aéroport de Bunia relance les vols commerciaux avec l'atterrissage des Airbus

Après la modernisation de l'aéroport Murongo de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, plusieurs compagnies aériennes commerciales reprennent progressivement leurs vols vers cette ville longtemps enclavée par voie aérienne. Désormais, des avions à réacteurs, y compris des Airbus, peuvent atterrir sans difficulté, une première dans cette région de l'est de la République démocratique du Congo.

Jusqu'ici, la desserte aérienne de Bunia était fortement limitée par l'état de la piste de son aeroport, courte et dégradée. Celle-ci est passée de 1 800 à 2 500 mètres, permettant aujourd'hui l'atterrissage de gros porteurs et améliorant significativement la connectivité avec la capitale Kinshasa et d'autres grandes villes du pays.

Cette nouvelle dynamique a été perceptible dès le lundi 20 avril, à l'arrivée de l'un des premiers vols opérés par la compagnie privée, CAA. À bord, les passagers n'ont pas caché leur satisfaction face à la qualité des infrastructures et à la rapidité du trajet.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« C'était une très belle expérience... De Kinshasa à Kisangani jusqu'à Bunia, une vraie aventure. On n'inaugurait pas seulement un vol, mais aussi un aéroport qui prend un nouveau statut. On est même déçus d'être arrivés si vite », a confié l'un des voyageurs.

Des conditions d'atterrissage saluées par les pilotes

Les professionnels du secteur aérien saluent également les améliorations apportées à la plateforme aéroportuaire. Pour les pilotes, la modernisation de la piste constitue un gain majeur en matière de sécurité et de confort d'exploitation.

« L'état de la piste est super, très facile à reconnaître visuellement et de très bonne qualité », a témoigné un pilote à l'issue de l'atterrissage.

Un levier pour le développement économique régional

Au-delà de l'aspect technique, cette modernisation ouvre la voie à une meilleure intégration économique de l'Ituri. L'amélioration des liaisons aériennes pourrait stimuler les échanges commerciaux, faciliter les déplacements des opérateurs économiques et renforcer l'attractivité de la région.

Pour de nombreux habitants, la relance des vols commerciaux à Bunia marque ainsi l'entrée de la ville dans une nouvelle ère de connectivité, avec l'espoir d'un impact positif durable sur le développement local et régional.