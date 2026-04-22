Congo-Kinshasa: Privée de subventions de l'État depuis 12 mois, la prison de Gungu en difficulté extrême

Les détenus de la prison de Gungu, dans la province du Kwilu, vivent depuis près d'une année dans des conditions extrêmement préoccupantes. Souffrant de la faim et visiblement amaigris, ils font face à une pénurie croissante de nourriture. Une situation due au manque de subventions étatiques, rapportent des sources locales.

Le président de la société civile de Gungu, Joachim Kusamb, dénonce l'absence de subventions du gouvernement central depuis douze mois à la prison d'État. Il appelle les autorités à trouver rapidement une solution afin d'améliorer la situation des prisonniers.

« La prison a une capacité de 120 à 130 détenus. Les détenus de cette prison traversent une période de précarité terrible, marquée par un amaigrissement généralisé, à cause de la rupture des frais de fonctionnement qui devraient être alloués par le gouvernement central », explique-t-il.

Joachim Kusamb plaide également pour un renforcement du personnel judiciaire. Cet acteur de la société civile rappelle que la contrée souffre d'un manque de magistrats depuis trois ans.

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Des efforts humanitaires combinés

Le président de la société civile de Gungu indique que la dernière tranche des frais de fonctionnement de la prison a été versée au cours des derniers trimestres de l'année 2024. Depuis 2025 jusqu'à ce jour, la prison survit grâce aux dons et à la bonne volonté des églises et des associations qui apportent de la nourriture aux détenus. Il souligne toutefois que cette assistance reste insuffisante, bien qu'elle permette la survie des prisonniers.

Selon lui, une partie de l'approvisionnement en vivres des détenus est assurée par le bourgmestre. Celui-ci se procure ces provisions au marché central de Gungu. Chaque dimanche, la commune organise une collecte auprès des commerçants afin d'acheminer les vivres à la prison centrale de Gungu.

Une situation critique dans les prisons du pays

La précarité observée à la prison de Gungu illustre la situation de nombreuses autres maisons carcérales à travers la RDC. Au début du mois d'avril, un détenu de la prison de Punia, dans la province du Maniema, est décédé des suites d'une courte maladie combinée à un état de malnutrition.

Dans cet établissement également, le manque de subventions depuis plusieurs mois a fortement dégradé les conditions de détention, jugées inhumaines par les responsables de la prison.