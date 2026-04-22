Congo-Kinshasa: James Swan clôture sa première mission de terrain à Beni sur fond d'appel à la protection des civils

La première mission de terrain de James Swan, nouveau chef de la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) et Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU s'est achevée ce mardi 21 avril à Beni, dans la province du Nord-Kivu. Avant de quitter la région, James Swan a échangé avec des acteurs locaux notamment de la société civile, des associations des jeunes et des femmes ainsi que des politiques.

Au centre des discussions entre le nouveau patron de la MONUSCO et les acteurs locaux du territoire de Beni figuraient les préoccupations liées à la protection des civils, dans un contexte sécuritaire toujours marqué par l'occupation de plusieurs zones par les rebelles de l'AFC/M23 et par l'activisme persistant des ADF dans certaines parties du Nord-Kivu. Les interlocuteurs de James Swan ont appelé à un engagement plus accru et plus visible de la MONUSCO afin de mettre fin aux souffrances des populations.

Appel à la réouverture des aéroports et au retrait de l'AFC/M23

Lors de ces échanges, la société civile du Nord-Kivu a insisté sur la nécessité d'une implication renforcée de la MONUSCO pour la réouverture des aéroports de Goma (Nord-Kivu) et de Kavumu(Sud-Kivu), considérés comme essentiels pour l'acheminement de l'aide humanitaire dans l'est du pays.

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Le président de cette organisation citoyenne, John Benyene, a souligné l'importance de la mise en place effective d'un couloir humanitaire :

« Quand on parle de couloir humanitaire, l'aéroport de Goma et celui de Kavumu peuvent grandement faciliter l'acheminement de l'aide dans l'Est du pays. Nous avons insisté pour que ce couloir humanitaire devienne une réalité. Concernant la guerre avec l'AFC/M23, nous demandons que la résolution 2773 soit effectivement appliquée. »

La jeunesse exige le respect du cessez-le-feu

De son côté, le président du Conseil provincial de la jeunesse, Emery Malinga, a mis l'accent sur la restauration de l'autorité de l'État dans les zones occupées et sur le respect du cessez-le-feu.

« La priorité majeure de la population, et en particulier de la jeunesse, c'est la restauration de l'autorité de l'État dans les zones occupées, le retrait des troupes rwandaises opérant sous le label AFC/M23, et le retour de la paix. Nous avons également évoqué la résolution 2708, qui confère à la MONUSCO le mandat de surveiller le cessez-le-feu », a-t-il déclaré.

Ces échanges avec les acteurs locaux ont marqué la fin de la mission de James Swan à Beni, une première prise de contact sur le terrain qui intervient alors que les attentes des populations envers la MONUSCO restent fortes face à une insécurité persistante dans l'est de la RDC.