Congo-Kinshasa: Des filles reporters se mobilisent pour l'hygiène des femmes déplacées à Kalehe, au Sud-Kivu

Le Club des filles reporters de la Radio communautaire de Bunyakiri, au Sud-kivu, a procédé ce dimanche 19 avril, à une distribution de kits hygiéniques en faveur de 45 femmes et adolescentes déplacées de guerre dans le groupement de Bagana. Cette initiative citoyenne vise à restaurer la dignité de ces personnes vulnérables installées dans le territoire de Kalehe.

Parmi les bénéficiaires figurent 20 femmes et 25 adolescentes qui ont fui les combats dans leurs villages d'origine. Face à la précarité extrême de ces déplacées, les membres du Club ont décidé d'agir pour pallier l'absence de moyens permettant de subvenir aux besoins sanitaires essentiels.

Une aide issue de la solidarité locale

L'originalité de cette action réside dans son financement et sa production. Les kits distribués ont été constitués grâce aux cotisations des membres de l'organisation et au soutien de personnes de bonne volonté.

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Ces kits comprennent :

Articles de base : Seaux, savons de toilette et de lessive, brosses à dents et sous-vêtements.

Hygiène menstruelle : Des bandes hygiéniques produites localement par les membres du Club des filles reporters elles-mêmes.

Redonner de la dignité aux déplacées

Pour le responsable du Club, Simon Mihona, cette assistance est une réponse directe aux risques de violences et de maladies liés au manque d'hygiène en milieu de déplacement.

« À travers cette action, nous avons voulu leur redonner un peu de dignité et de réconfort, contribuer à améliorer leurs conditions de vie au quotidien », a-t-il précisé.