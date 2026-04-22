Tunisie: Le pays participe à la réunion de la Ligue Arabe sur la sécurité régionale

21 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Mohamed Ben Ayed, Secrétaire d'État auprès du Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a participé à la réunion d'urgence du Conseil de la Ligue des États Arabes au niveau ministériel, tenue à distance ce mardi 21 avril 2026.

La réunion a examiné l'évolution de la situation dans la région arabe en lien avec les attaques subies par certains pays arabes. Elle s'est conclue par la réaffirmation de la solidarité des États arabes avec leurs frères au Royaume d'Arabie Saoudite, au Royaume de Bahreïn, à l'Etat du Koweït, à l'Etat du Qatar, aux Émirats Arabes Unis, au Sultanat d'Oman, au Royaume Hashémite de Jordanie et en République d'Irak, face à tout ce qui menace leur sécurité, leur stabilité et leur souveraineté.

Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a également été appelé à assumer ses responsabilités en matière de préservation de la paix et de la sécurité régionales et internationales, de manière à garantir l'application des règles du droit international et du droit international humanitaire.

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