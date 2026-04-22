Cote d'Ivoire: Lutte contre les dérives scolaires - Le film « Bak » pour une prise de conscience nationale

Le film « Bak » a été présenté à la presse le lundi 20 avril 2026, dans un hôtel à Abidjan-Cocody. D'une durée de 1 h 30, il pointe du doigt les fléaux qui minent l'école ivoirienne, notamment la tricherie, la drogue, les grossesses précoces, les maladies sexuellement transmissibles et la déscolarisation des jeunes. Ce film s'inscrit dans une volonté de sensibiliser la jeunesse ivoirienne aux réalités du milieu scolaire et d'interpeller sur la nécessité d'une réelle prise de conscience.

À travers ce film, le réalisateur Jules Bassam attire l'attention du gouvernement sur les dangers que courent les élèves en Côte d'Ivoire. « Les jeunes filles en bleu-blanc et les jeunes garçons en kaki que nous voyons aujourd'hui sont ceux qui viendront prendre la relève et diriger ce pays. Et pour cela, il faut une jeunesse qui a des valeurs pour faire avancer le pays », a-t-il affirmé.

Produit par Yatigué Production, sous la direction générale de Charle Kouakou, ce film-école permet également de prodiguer des conseils face à l'irresponsabilité de certains parents, qui ont quelque peu démissionné ces dernières années.

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Selon lui, ce long métrage permet d'entrer dans les écoles pour exposer les dérives auxquelles les élèves sont confrontés. Il offre aussi l'occasion au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant d'identifier des pistes d'action pour mieux accompagner les familles, afin de contribuer à l'émergence d'une jeunesse plus forte.

L'initiative a bénéficié de l'appui institutionnel du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le représentant dudit ministère, Socrate Koffi, a indiqué que ce film constitue une contribution inestimable à la sensibilisation à l'échelle nationale et marque une avancée significative.

Une avant-première du long métrage est prévue le 24 avril 2026, à Yamoussoukro. Afin de permettre une large diffusion, la production envisage de mener une campagne de sensibilisation dénommée « Bak Tour » dans plusieurs villes du pays.