Cote d'Ivoire: Festival des sciences et de technologies - L'appel de l'ambassadeur de Türkiye à la jeunesse

La deuxième édition de Science Space Africa, un rendez-vous dédié à la promotion des sciences et des technologies auprès de la jeunesse africaine s'est déroulée le 21 avril 2026 au Parc des expositions d'Abidjan. Organisé sous l'égide de la Fondation Maarif de Türkiye, l'événement a rassemblé diplomates, experts, enseignants et centaines de jeunes innovateurs autour d'une ambition commune : bâtir l'avenir scientifique du continent.

À l'ouverture, l'ambassadeur de la République de Türkiye en Côte d'Ivoire, Deniz Erdoğan Barim, a lancé un appel fort à la jeunesse africaine : « Chers jeunes, ce festival est le vôtre. Osez expérimenter. Osez questionner. Osez imaginer. Car toute avancée commence par une question, et toute innovation commence par le courage de penser autrement ».

Dans son intervention, la diplomate a souligné le potentiel exceptionnel du continent africain, marqué par une population majoritairement jeune. « Plus de 60 % des Africains ont moins de 25 ans. L'Afrique, en particulier la Côte d'Ivoire, est appelée à jouer un rôle déterminant dans les sciences et technologies du monde », a-t-elle affirmé, saluant au passage les progrès économiques et éducatifs du pays, avec une croissance moyenne oscillant entre 6 et 7 % sur la dernière décennie et un taux de scolarisation primaire dépassant les 80 %.

Malgré ces avancées, des défis importants subsistent. L'ambassadeur a insisté sur la nécessité de former des esprits critiques et innovants, capables de s'approprier les mutations technologiques. « L'intelligence artificielle, la robotique et les biotechnologies redéfinissent nos sociétés. L'Afrique doit impérativement prendre part à cette révolution », a-t-elle déclaré, évoquant les perspectives économiques considérables liées à ces secteurs à l'horizon 2030.

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Le président de la Fondation Maarif de Türkiye, Mahmut M. Özdil, ainsi que le représentant pays en Côte d'Ivoire, Coşkun Yilmaz, ont pour leur part mis en avant la portée du festival. Selon eux, Science Space Africa dépasse le cadre d'un simple événement : il incarne une vision partagée d'un avenir fondé sur la connaissance, la coopération et l'innovation. Marie-Christ Allou, Conseillère technique au ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique a salué l'organisation de cette rencontre.

Point d'orgue de cette édition, le panel intitulé « Imaginer le monde de demain à travers l'éducation scientifique et technologique » a permis des échanges riches entre experts et participants, mettant en lumière l'urgence de renforcer les systèmes éducatifs, de former davantage d'enseignants et d'intégrer pleinement les outils numériques dans les programmes. L'événement a également été marqué par la présentation de nombreux projets innovants portés par des jeunes talents africains, illustrant concrètement le dynamisme et la créativité du continent.

Science Space Africa traduit l'engagement de la Türkiye à renforcer sa coopération avec les pays africains, dans une dynamique de partenariat équitable et de développement partagé. Les échanges commerciaux entre la Türkiye et l'Afrique, en forte progression, dépassent désormais les 40 milliards de dollars.

Présente dans plus de 60 pays, dont une vingtaine en Afrique, la Fondation Maarif poursuit son action en faveur d'une éducation alliant excellence académique et valeurs humaines universelles, contribuant ainsi à préparer une nouvelle génération prête à relever les défis technologiques de demain.