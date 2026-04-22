Sénégal: Le pays et le Sénégal redynamisent les relations au Forum de Dakar

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, s'est entretenu lundi dernier avec son homologue sénégalais, Cheikh Niang, ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères.

Cette rencontre s'est tenue en marge de la 10ème édition du Forum de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique.

Un plan d'action stratégique

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Selon un communiqué publié ce mardi par le ministère des Affaires étrangères, M. Nafti a remis à son homologue un projet de plan d'action de coopération pour la période 2026-2027. Ce plan vise à insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales et multilatérales, touchant à la fois les secteurs public et privé.

Les principaux axes de cette feuille de route incluent l'actualisation et l'enrichissement du cadre juridique entre les deux pays. Il est également prévu d'organiser des réunions entre experts pour explorer des secteurs à forte valeur ajoutée tels que les technologies de l'information, la santé, la numérisation et l'ingénierie pétrolière. Concernant le volet économique, le plan encourage la participation des acteurs du secteur privé aux manifestations majeures, notamment le forum FITA 2026 qui se tiendra à Tunis les 28 et 29 avril, sous le haut patronage du Président de la République.

Coordination diplomatique et régionale

Le document prévoit la mise en place de mécanismes de suivi périodique pour la coopération bilatérale. L'objectif est de renforcer la concertation sur les agendas de l'Union Africaine, les questions régionales et internationales actuelles, ainsi que le soutien mutuel des candidatures des deux pays au sein des organisations internationales et onusiennes.

Saluer l'engagement tunisien

De son côté, le ministre sénégalais a salué la participation tunisienne au Forum de Dakar. Il a particulièrement loué les propositions pratiques de la délégation tunisienne visant à améliorer la performance des organes de l'Union Africaine et à favoriser l'harmonie nécessaire pour désamorcer les crises. Ces efforts visent à consolider les piliers de la paix et de la stabilité sur tout le continent, sous l'égide des Nations Unies.