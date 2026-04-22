Tunisie: Pour cause de travaux - L'accès à l'autoroute en direction de Sousse fermé au niveau de Hergla dès aujourd'hui

21 Avril 2026
La Presse (Tunis)

La société Tunisie Autoroutes a annoncé que, dans le cadre de la poursuite des travaux de maintenance et de rénovation des structures métalliques des stations de l'échangeur de Hergla, l'accès à l'autoroute en direction de Sousse sera fermé.

Cette fermeture sera effective à partir d'aujourd'hui, mardi 21 avril 2026, et se poursuivra jusqu'au vendredi 24 avril 2026. Les restrictions de circulation s'appliqueront durant la journée, de 08h00 à 17h00. La société précise que les usagers de la route en provenance de Hergla, El Mhadhba et des zones environnantes circulant sur la Route Nationale n°1, sont invités à rejoindre l'autoroute en direction de Sousse via l'échangeur de Sidi Bou Ali.

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