Tunisie: « Son état est critique et il est sous suivi médical « - Le manager de Hani Chaker répond aux rumeurs sur son décès

Khader Kanaan, le manager de l'artiste Hani Chaker, a fermement démenti les informations circulant sur la détérioration de l'état de santé de celui que l'on surnomme « le Prince du chant arabe », affirmant que ces rumeurs sont totalement infondées.

Ce démenti intervient en réponse à de fausses nouvelles s'étant propagées récemment, allant jusqu'à prétendre son décès. Dans des déclarations accordées à Billboard Arabia, son manager a précisé que l'état de santé de Hani Chaker demeure très critique. L'artiste est actuellement hospitalisé à Paris, où il suit un traitement rigoureux et une surveillance médicale constante.

Un appel à la prudence

Le manager a appelé le public et les médias à ne pas se laisser entraîner par les rumeurs. Il a souligné que toute mise à jour concernant l'évolution de sa santé sera communiquée officiellement par sa famille, son bureau de presse ou le Syndicat des professions musicales en Égypte.

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Rappel des faits

Pour rappel, Hani Chaker a traversé une grave crise de santé ces derniers temps, qualifiée de critique suite à une rechute soudaine. Celle-ci avait débuté par une hémorragie sévère ayant nécessité d'importantes transfusions sanguines, avant qu'il ne subisse une intervention chirurgicale au côlon pour stopper le saignement.