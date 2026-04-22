Tunisie: « Son état est critique et il est sous suivi médical « - Le manager de Hani Chaker répond aux rumeurs sur son décès

21 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Khader Kanaan, le manager de l'artiste Hani Chaker, a fermement démenti les informations circulant sur la détérioration de l'état de santé de celui que l'on surnomme « le Prince du chant arabe », affirmant que ces rumeurs sont totalement infondées.

Ce démenti intervient en réponse à de fausses nouvelles s'étant propagées récemment, allant jusqu'à prétendre son décès. Dans des déclarations accordées à Billboard Arabia, son manager a précisé que l'état de santé de Hani Chaker demeure très critique. L'artiste est actuellement hospitalisé à Paris, où il suit un traitement rigoureux et une surveillance médicale constante.

Un appel à la prudence

Le manager a appelé le public et les médias à ne pas se laisser entraîner par les rumeurs. Il a souligné que toute mise à jour concernant l'évolution de sa santé sera communiquée officiellement par sa famille, son bureau de presse ou le Syndicat des professions musicales en Égypte.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Rappel des faits

Pour rappel, Hani Chaker a traversé une grave crise de santé ces derniers temps, qualifiée de critique suite à une rechute soudaine. Celle-ci avait débuté par une hémorragie sévère ayant nécessité d'importantes transfusions sanguines, avant qu'il ne subisse une intervention chirurgicale au côlon pour stopper le saignement.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.