Afrique: Beach handball/CAN 2026 - Le pays vise le sacre continental au Togo

L'équipe de Tunisie de beach handball aborde la Coupe d'Afrique des Nations, prévue du 24 au 27 avril au Togo, avec l'ambition affichée de décrocher le titre continental, a affirmé mardi le sélectionneur Mohamed Tabboubi.

S'exprimant lors d'une conférence de presse organisée par la Fédération Tunisienne de Handball, à la veille du départ de la délégation, Tabboubi a assuré que son groupe est « prêt » pour cette première édition de la CAN, tout en fixant clairement l'objectif d' « aller chercher le trophée ». Le technicien a indiqué qu'il s'appuiera sur un effectif jeune, dont la moyenne d'âge est inférieure à 17 ans, renforcé par l'expérience de deux cadres, Hamza Fellah et Nassim Ouji.

« Les joueurs sont déterminés à ramener le titre en Tunisie », a-t-il insisté, rappelant que le vainqueur de la compétition validera son billet pour le Championnat du monde prévu en juin prochain en Croatie. Classée 5e mondiale chez les moins de 17 ans et 7e chez les seniors, la Tunisie dispose, selon son sélectionneur, de « réelles chances de podium », forte d'une progression régulière sur la scène internationale, où elle s'est classée 12e, 9e puis 7e lors de ses trois dernières participations mondiales.

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Au-delà de l'objectif continental, Tabboubi a souligné les ambitions plus larges de la discipline, visant à consolider la place de la Tunisie parmi l'élite mondiale malgré des moyens limités comparés à certaines grandes nations comme la France, l'Allemagne, le Danemark, la Croatie, l'Argentine ou encore le Brésil.

Le capitaine Hamza Fellah a, de son côté, mis en avant la qualité de la préparation, notamment les stages effectués en mars à Mahdia, ponctués par plusieurs matches amicaux face à la France. « Nous sommes prêts et déterminés à tout donner pour décrocher le titre et nous qualifier pour le Mondial », a-t-il assuré. Le président de la Fédération Tunisienne de Handball, Karim Helali, a exprimé sa confiance dans le travail accompli par le staff technique et dans la capacité de l'équipe à remporter cette première CAN.

Il a également souligné la dynamique positive du handball de plage en Tunisie depuis la création de la Ligue nationale durant son premier mandat (2012-2014), marquée par plusieurs participations internationales, notamment aux Jeux mondiaux en Colombie et aux Jeux de plage de Pescara (Italie).

La Fédération continue d'investir dans la discipline, a-t-il ajouté, avec un soutien financier dédié couvrant les compétitions nationales, les stages et les engagements internationaux, d'autant que le handball de plage pourrait intégrer à terme le programme des Jeux olympiques.

« Nos bons classements mondiaux nous obligent à poursuivre les efforts pour nous maintenir au plus haut niveau », a-t-il conclu, se montrant optimiste quant à un sacre continental, avant de viser à plus long terme une médaille aux Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar (31 octobre-13 novembre 2026).