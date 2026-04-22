Sénégal: RéZo veut faciliter l'accès aux services sociaux de base à 350 000 personnes des zones frontalières avec le Mali

Tambacounda — Le programme RéZo, portant sur le renforcement et la résilience des zones frontalières, a décliné, mardi, à Tambacounda (est), son ambition de donner à 350 000 personnes un meilleur accès aux services sociaux de base, à travers le Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) Bakel-Ambidédi-Sadiola.

Le programme RéZo vise, à travers le GLCT, un meilleur accès à l'eau, l'électricité et à l'éducation "pour 350.000 personnes, une amélioration des revenus pour 12.000 personnes, principalement des jeunes et des femmes", tout en contribuant au renforcement de la coopération entre "plus de 150 acteurs de la région", a déclaré Tobias Herbert, directeur du programme "Renforcement de la résilience dans les zones frontalières (RéZo).

Dans cette optique, la ville de Tambacounda a abrité, le même jour, un atelier de dynamisation de la coopération transfrontalière entre le Mali et le Sénégal, marquant le démarrage du processus de mise en place du Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) Bakel-Ambidédi-Sadiola, lequel vise à faciliter l'accès à l'eau, à l'électricité et à l'éducation à 350.000 personnes de ces zones frontalières.

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Cette rencontre de deux jours (21 et 22 avril) a été présidée par le gouverneur de Tambacounda, Guedj Diouf, en présence du représentant du gouverneur de Kayes, la région malienne frontalière avec le Sénégal.

Les institutions nationales en charge des frontières, notamment la Direction nationale des frontières (DNF) du Mali et la Commission nationale de gestion des frontières (CNGF) du Sénégal prennent également part à ce cadre d'échange.

Selon MTobias Herbert, le programme RéZo prévoit, dans cet espace transfrontalier, de proposer des formations qualifiantes à 850 personnes, de maintenir ou soutenir 450 emplois, notamment pour les jeunes et les femmes.

"Le programme veut accompagner 250 micro, petites et moyennes entreprises, améliorer 24 infrastructures de base (eau, électricité, éducation) et soutenir 15 activités ou événements sociaux, culturels et sportifs", a-t-il fait savoir.

Selon les termes de référence, l'objectif de cet atelier est de faire le point sur la coopération liant le Sénégal au Mali dans ce domaine, de clarifier les rôles et responsabilités et de s'accorder sur une feuille de route opérationnelle pour accélérer les actions de coopération transfrontalière.

Il est attendu dudit atelier la mise en place du comité interrégional de pilotage (CIP) et de la commission technique mixte (CTM) pour élaborer une feuille de route claire sur la coopération transfrontalière.

Le gouverneur de la région de Tambacounda, Guedj Diouf, a salué l'organisation de cet atelier visant à renforcer la résilience socio-économique des populations des zones frontalières à travers la promotion d'une gouvernance "concertée inclusive et durable".

Pour M. Diouf, l'installation du CIP et de la CTM traduisent "une volonté commune de passer d'une coopération de principe à une coopération structurée, efficace et orientée vers des résultats concrets au bénéfice des populations".

"La coopération transfrontalière entre le Mali et le Sénégal n'est pas une option, elle est une nécessité. Elle repose sur une réalité sociologique forte, des liens familiaux et des pratiques économiques et des référents culturels communs qui transcendent les frontières administratives", a-t-il dit.

Guedj Diouf a conclu son propos en appelant tous les acteurs et responsables à créer les conditions d'une "gouvernance apaisée".

Le programme RéZo est financé à hauteur 19,68 milliards de francs CFA par l'Union européenne et l'Allemagne, à travers le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

Il est mis en oeuvre jusqu'en décembre 2028 par la GIZ, l'agence de coopération internationale allemande pour le développement, en partenariat avec les autorités nationales des zones frontalières des pays d'intervention que sont le Sénégal, le Mali et la Guinée.