Afrique de l'Ouest: La BRVM s'invite au Nasdaq

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM, commune aux 8 Etats de l'UEMOA) a tenu mardi l'édition 2026 de ses BRVM Investment Days au siège du Nasdaq à New York, réunissant plus de 120 participants.

Lors de son allocution le directeur général de la Bourse, le Togolais Félix Amenounve, a dressé un bilan particulièrement éloquent des performances: une capitalisation totale dépassant 40 milliards de dollars, une croissance cumulée de plus de 99% de l'indice BRVM Composite sur les cinq dernières années, une amélioration notable de la liquidité du marché, une dynamique soutenue d'introductions en bourse, avec l'entrée de la BIIC en 2025

Aujourd'hui 5ème bourse africaine, la BRVM se distingue également comme la 2ème bourse africaine en matière de cotation de Social Bonds, une reconnaissance continentale qui témoigne de son engagement en faveur de la finance durable.

La BRVM ne compte pas s'arrêter là. Plusieurs chantiers structurants sont en cours : le lancement de la Bourse des Matières Premières Agricoles de Côte d'Ivoire (BMPA CI), le développement de nouveaux produits financiers - ETF, produits dérivés, indice ESG - et la promotion des Green, Social & Sustainable Bonds.

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Un appel aux investisseurs internationaux

Dans un contexte mondial marqué par les incertitudes économiques, le directeur général a plaidé pour trois priorités : des réformes structurelles pour renforcer l'attractivité du marché, une mobilisation accrue des investisseurs institutionnels et particuliers, et le développement du capital-investissement au profit des champions nationaux et des PME.

"Bâtir un marché financier plus inclusif, axé sur le financement durable et connecté aux capitaux internationaux », telle est l'ambition affichée par le Plan stratégique BRVM 2026-2030.

En s'affichant au coeur de la capitale mondiale de la finance, la BRVM envoie un message clair : l'Afrique de l'Ouest est ouverte aux capitaux internationaux, et ses marchés financiers sont prêts à jouer dans la cour des grands.