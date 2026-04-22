Afrique: Coupe de la Confédération - Olympique Club de Safi - USMA, les stats d'après-match

Le nul (1-1) décroché par l'USM Alger sur la pelouse de l'Olympique Club de Safi n'a pas seulement validé son billet pour la finale de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération : il a aussi mis en lumière une série de statistiques révélatrices de son efficacité et de sa solidité sur l'ensemble des deux manches.

Le club algérien devient ainsi la première formation de son pays à atteindre deux fois la finale de la compétition, confirmant son ancrage grandissant sur la scène continentale.

Côté Olympique Safi, les chiffres racontent une autre histoire, plus frustrante : une domination dans le jeu, un volume d'occasions important, mais une incapacité à concrétiser, qui leur coûte finalement une place en finale.

La série remarquable de cinq matches nuls consécutifs des Marocains illustre d'ailleurs une campagne jouée sur des détails, entre maîtrise et occasions manquées.

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Sur le plan individuel, l'impact de Moussa Koné en sortie de banc et l'efficacité persistante de l'USM Alger sur penalty résument parfaitement les moments clés de cette demi-finale.

Voici les principales statistiques de la rencontre :

● L'USM Alger dispute la finale de la Coupe de la Confédération pour la deuxième fois de son histoire, après son succès face à Young Africans S.C. en 2022/23. Il devient le premier club algérien à atteindre deux fois ce stade.

● L'Olympique Club de Safi n'a remporté aucun de ses quatre affrontements face à l'USM Alger cette saison en Coupe de la Confédération (3 nuls, 1 défaite), pour un seul but inscrit malgré 41 tirs et un total d'expected goals de 3,4.

● L'Olympique Club de Safi avait remporté quatre de ses cinq premiers matches dans l'édition 2025-2026 (1 défaite), avant d'enchaîner cinq nuls consécutifs - une première dans l'histoire de la compétition.

● Depuis le début de la saison dernière, l'USM Alger est l'équipe qui a obtenu le plus de penalties (5, à égalité) et celle qui en a converti le plus (4) en Coupe de la Confédération.

● Moussa Koné, de l'Olympique Club de Safi, est le meilleur buteur en sortie de banc de cette édition 2025-2026, avec trois buts inscrits sur ses trois tirs cadrés.

● Les deux équipes ont cumulé 17 tirs en première période (10 pour l'Olympique Club de Safi, 7 pour l'USM Alger), soit le total le plus élevé lors des 45 premières minutes d'un match de cette saison en Coupe de la Confédération CAF.