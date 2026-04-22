Afrique: Coupe de la Confédération - L'USMA composte son billet pour la finale

L'USM Alger a validé son billet pour la finale de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération CAF au terme d'un match accroché sur la pelouse de l'Olympique Safi (1-1), dimanche soir. Un nul suffisant pour les Algérois, qualifiés grâce à la règle des buts à l'extérieur, après un aller resté vierge à Alger.

Ils retrouveront en finale le Zamalek SC, au terme d'une double confrontation maîtrisée sur le fil. Le tournant ? Un penalty transformé avec sang-froid par Ahmed Khaldi juste avant la pause, un geste qui pèsera lourd dans la balance sur l'ensemble des deux manches.

À Safi, les débats ont rapidement pris feu. Et c'est l'USMA qui a frappé au moment le plus opportun. Dans les arrêts de jeu de la première période, Khaldi ne tremble pas et transforme son penalty, plaçant les siens en position de force. Une efficacité clinique, symbole d'une équipe redoutable sur coups de pied arrêtés, secteur où elle excelle depuis deux saisons.

Le rythme est effréné, surtout en première période : 17 tirs cumulés, une statistique rare à ce stade de la compétition. Plus entreprenants, les Marocains dominent de longues séquences, multiplient les situations, mais pêchent dans le dernier geste.

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Au retour des vestiaires, l'Olympique Club de Safi pousse encore. Et finit par être récompensé. À la 75e minute, Moussa Koné, entré en jeu, surgit dans la surface pour catapulter de la tête un centre précis et relancer totalement le suspense. Le Sénégalais confirme au passage son statut de joker décisif, meilleur buteur en sortie de banc dans cette édition.

Mais Safi ne parviendra jamais à inscrire ce deuxième but qui aurait tout changé. Malgré un volume impressionnant de 41 tentatives sur l'ensemble de la double confrontation, les Marocains n'ont trouvé la faille qu'à une seule reprise. Trop peu face à une défense algéroise disciplinée, compacte, et parfaitement organisée dans les moments clés.

Solide jusqu'au bout, l'USMA plie sans rompre et valide une qualification historique. Le club algérois atteint la finale pour la deuxième fois de son histoire, une première à l'échelle nationale, après son sacre lors de l'édition 2022/23.

En face, l'Olympique Club de Safi quitte la compétition sans avoir perdu lors de ses cinq derniers matches, mais avec un goût amer. Cinq nuls consécutifs, un record dans une même édition, qui illustre autant sa résilience que ses regrets offensifs.

Cap désormais sur une finale très attendue face au Zamalek SC, tombeur du CR Belouizdad. Une double confrontation qui s'annonce indécise.

Deux clubs au pedigree continental affirmé, deux défenses solides, et un trophée en ligne de mire : tous les ingrédients sont réunis pour un duel de très haut niveau.