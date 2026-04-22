Afrique: Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, présente ses condoléances suite au décès de l'ancien Président de la Fédération Nigériane de Football, Ibrahim Galadima

19 Avril 2026
Confederation of African Football (Egypt)

Le Président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Dr Patrice Motsepe, a appris avec une profonde tristesse le décès de l'ancien Président de la Fédération Nigériane de Football (NFF), Ibrahim Galadima.

Au nom de la CAF et de ses 54 Associations Membres, le Dr Motsepe adresse ses sincères condoléances à la Nigeria Football Federation, à son Président Ibrahim Musa Gusau, à la famille du défunt ainsi qu'au peuple nigérian.

M. Ibrahim Galadima a occupé la fonction de Président de la NFF de 2002 à 2006.

Que son âme repose en paix.

 

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