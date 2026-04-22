Afrique: Succession de Guterres – Macky Sall va défendre sa vision devant l'Assemblée générale

Nations Unies
Macky Sall, du Sénégal, est candidat au poste de Secrétaire général de l'ONU.
22 Avril 2026
allAfrica.com
Par Mame Maïmouna Sy

Ce mercredi 22 avril 2026, le candidat africain en lice pour succéder à António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, participe à une série de réunions de l’Assemblée générale afin d’exposer sa vision pour l’Organisation. À cette occasion, il répondra aux questions des États membres ainsi que des représentants de la société civile sur son expérience en matière de leadership, ses qualifications, la réforme de l’ONU et les trois piliers de l’institution : la paix et la sécurité, le développement et les droits de l’homme.

Cette rencontre constitue une étape déterminante pour la suite de sa candidature, dans la mesure où il y présentera ses ambitions pour une organisation confrontée à de multiples défis à l’échelle mondiale.

Certains observateurs estiment que sa candidature, portée par le Burundi, qui assure actuellement la présidence de l’Union africaine, plutôt que par son pays d’origine, le Sénégal, pourrait freiner son élan. Toutefois, son expérience et son parcours politique sont susceptibles de contrebalancer cet élément.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a notamment occupé les fonctions de ministre des Mines, de l’Énergie et de l’Hydraulique entre 2001 et 2003, avant de devenir président de l’Assemblée nationale sénégalaise en 2007, puis président de la République en 2012. Au-delà de ces responsabilités nationales, il a également présidé l’Union africaine en 2022, dirigé le Comité d’orientation du NEPAD et été nommé envoyé spécial pour le Pacte de Paris pour les peuples et la planète. Un parcours qui témoigne d’une solide expérience à des postes de décision.

Dans ce contexte, le candidat africain dispose d’atouts pour se présenter devant l’Assemblée générale. Lors de ces dialogues d’une durée de trois heures, les candidats sont invités à prononcer une déclaration liminaire de dix minutes maximums, suivie d’une session de questions-réponses avec les États membres et la société civile, visant à approfondir l’évaluation de leurs compétences et de leur leadership.

Ces échanges s’articulent autour de deux segments thématiques : d’une part, les capacités de leadership, l’expérience et les compétences des candidats au service d’une organisation forte et tournée vers l’avenir ; d’autre part, les trois piliers des Nations Unies qui sont : paix et sécurité, développement et droits de l’homme.

La manière dont les candidats répondront à l’ensemble des questions posées constituera un moment clé du processus de sélection.

Les autres candidats en lice sont Michelle Bachelet, ancienne Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et ex-présidente du Chili ; Rafael Grossi, actuel directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) ; et Rebeca Grynspan, actuelle secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Tous sont engagés à proposer leur vision pour l’avenir de l’Organisation.

Tagged:
Copyright © 2026 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.