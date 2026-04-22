Tunisie: Transport de phosphate - Le parlement approuve un prêt de 16 millions de dinars koweïtiens pour la rénovation des voies ferrées

21 Avril 2026
La Presse (Tunis)

L'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a adopté, lors de sa séance plénière tenue ce mardi 21 avril, le projet de loi portant approbation de l'accord de prêt conclu le 16 octobre 2025 entre la République tunisienne et le Fonds Arabe pour le Développement Économique et Social (FADES).

Ce prêt, d'une valeur de 16 millions de dinars koweïtiens, est destiné à contribuer au financement du projet de rénovation et de développement des lignes de chemin de fer dédiées au transport de phosphate. Le projet de loi a été adopté avec 71 voix pour, 2 abstentions et 5 voix contre.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.