Tunisie: Transport de phosphate - Le parlement approuve un prêt de 16 millions de dinars koweïtiens pour la rénovation des voies ferrées

L'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a adopté, lors de sa séance plénière tenue ce mardi 21 avril, le projet de loi portant approbation de l'accord de prêt conclu le 16 octobre 2025 entre la République tunisienne et le Fonds Arabe pour le Développement Économique et Social (FADES).

Ce prêt, d'une valeur de 16 millions de dinars koweïtiens, est destiné à contribuer au financement du projet de rénovation et de développement des lignes de chemin de fer dédiées au transport de phosphate. Le projet de loi a été adopté avec 71 voix pour, 2 abstentions et 5 voix contre.