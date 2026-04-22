Tunisie: Drame à Sidi Salem - Après les épreuves du Bac Sport, un lycéen se noit dans le barrage

Le délégué de Testour (gouvernorat de Béja), Mekki El Ati, a confirmé au micro de Mosaïque FM le décès par noyade d'un lycéen dans les eaux du barrage de Sidi Salem, ce mardi après-midi.

Selon le responsable, le défunt était un élève de terminale (4ème année) en section Économie et Gestion au lycée Ibn Zohr. Après avoir passé les épreuves sportives du baccalauréat (« Bac Sport ») le matin même, il s'était rendu au barrage de Sidi Salem pour se baigner avec un groupe d'amis, avant de périr noyé.

Ce drame est le troisième de ce type en moins d'un mois dans le gouvernorat de Béja. Il fait suite au décès d'un élève à Testour dans les eaux de l'Oued Medjerda et d'un autre dans le barrage de Sidi El Barrak, des accidents survenus en marge de la hausse relative des températures.