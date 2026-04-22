Tunisie: Drame à Sidi Salem - Après les épreuves du Bac Sport, un lycéen se noit dans le barrage

21 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Le délégué de Testour (gouvernorat de Béja), Mekki El Ati, a confirmé au micro de Mosaïque FM le décès par noyade d'un lycéen dans les eaux du barrage de Sidi Salem, ce mardi après-midi.

Selon le responsable, le défunt était un élève de terminale (4ème année) en section Économie et Gestion au lycée Ibn Zohr. Après avoir passé les épreuves sportives du baccalauréat (« Bac Sport ») le matin même, il s'était rendu au barrage de Sidi Salem pour se baigner avec un groupe d'amis, avant de périr noyé.

Ce drame est le troisième de ce type en moins d'un mois dans le gouvernorat de Béja. Il fait suite au décès d'un élève à Testour dans les eaux de l'Oued Medjerda et d'un autre dans le barrage de Sidi El Barrak, des accidents survenus en marge de la hausse relative des températures.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.