Tunisie: Ambassadrice du pays à Belgrade - « 38 000 touristes serbes ont visité le pays en 2025 «

L'ambassadrice de Tunisie à Belgrade, Imen Laajili Ammari, a dressé un bilan positif de l'activité diplomatique et touristique dans sa zone de couverture, qui inclut également la Bulgarie, la Macédoine du Nord et le Monténégro.

Lors d'une intervention sur la Radio Nationale ce mardi, elle a révélé que la Tunisie a accueilli 38 000 touristes serbes et environ 35 000 touristes bulgares en 2025, des chiffres encourageants portés par une collaboration étroite avec l'Office National du Tourisme Tunisien (ONTT).

Une offensive économique prévue pour juin

Pour capitaliser sur ces relations d'excellence, une mission économique itinérante sera organisée durant la seconde moitié de juin prochain. Cette délégation se rendra en Serbie et en Bulgarie pour faciliter des rencontres B2B entre hommes et femmes d'affaires, promouvoir le climat des affaires en Tunisie et explorer de nouveaux partenariats stratégiques. L'ambassadrice a également souligné la qualité de la diaspora tunisienne dans la région, composée de 267 membres en Serbie et 241 en Bulgarie, regroupant essentiellement des cadres supérieurs, des professions libérales et des étudiants.

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Célébrations diplomatiques à Sofia

Sur le plan culturel, la ville de Sofia a accueilli, le 17 avril dernier, un concert prestigieux au Théâtre National bulgare. L'événement célébrait un double anniversaire : le 70ème anniversaire de l'Indépendance de la Tunisie et les 70 ans de relations diplomatiques entre la Tunisie et la Bulgarie. Cette cérémonie, marquée par la présence de hauts responsables bulgares et du corps diplomatique, a témoigné de la solidité des liens historiques et de la volonté commune de renforcer la coopération bilatérale.