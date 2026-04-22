Tunisie: Sidi Bouzid accueille une centrale solaire de 50 MW

Une nouvelle infrastructure énergétique est entrée en exploitation mardi à El Khobna, dans la délégation de Mezzouna, au gouvernorat de Sidi Bouzid, avec la mise en service d'une centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de 50 mégawatts. L'installation a été inaugurée aujourd'hui par la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, dans un contexte marqué par l'accélération du recours aux énergies renouvelables en Tunisie.

Cette réalisation intervient au lendemain de l'entrée en production d'une centrale similaire à Tozeur, illustrant une montée en cadence des projets solaires à l'échelle nationale. Elle s'inscrit dans le cadre d'un programme global de 500 mégawatts développé sous le régime des concessions, visant à diversifier les sources de production électrique et à réduire la dépendance aux hydrocarbures.

Selon le secrétaire d'État chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchane, ce projet s'intègre dans la stratégie énergétique à l'horizon 2035, qui fixe comme objectifs d'atteindre 35 % d'énergies renouvelables dans le mix électrique d'ici 2030 et 50 % à l'horizon 2035. Il a précisé que cette centrale permettra à elle seule de réduire les coûts de production de l'électricité d'environ 30 millions de dinars par an.

Sur le plan opérationnel, le projet contribuera à renforcer l'approvisionnement régional en énergie. Le président-directeur général de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz, Faical Tarifa, a indiqué qu'elle sera en mesure de couvrir près de 70 % des besoins en électricité du gouvernorat, en particulier durant les périodes de forte consommation estivale. Il a également mis en avant les retombées financières attendues, estimant à près de 60 millions de dinars par an les économies réalisées sur les coûts liés au gaz.

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D'une superficie de 100 hectares, la centrale a été réalisée dans le cadre d'un partenariat international associant le groupe norvégien Scatec et la société japonaise Aeolus, avec un financement de 135 millions de dinars mobilisé auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Ce montage permettra de limiter la consommation de combustibles fossiles et de réduire les importations de gaz naturel d'environ 13 millions de dollars par an, tout en générant près de 8 millions de dollars d'économies annuelles sur les coûts d'exploitation.

Pour le directeur général de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie, Nafaâ Baccari, cette centrale constitue le troisième projet du genre en Tunisie après ceux réalisés à Kairouan et Tozeur dans le cadre d'accords de concession lancés en 2019. Il a indiqué que le programme se poursuivra dans d'autres régions, notamment à Gafsa et Tataouine, afin d'atteindre la capacité globale prévue de 500 mégawatts.

Dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, le développement du solaire devrait se poursuivre avec la réalisation de nouvelles installations totalisant 300 mégawatts, ainsi qu'un projet majeur de 198 mégawatts, considéré comme le plus important du pays. À terme, la capacité de production régionale pourrait atteindre 400 mégawatts d'énergie renouvelable, positionnant la région comme un pôle majeur de production électrique à partir du solaire.

Lors de son intervention, la ministre a mis l'accent sur le rôle déterminant des compétences nationales dans la réussite de ces projets, soulignant que l'implication de l'entreprise publique et des acteurs locaux demeure essentielle, en complément des investissements internationaux. Elle a également appelé à une mobilisation accrue des institutions pour accompagner le déploiement de ces projets et accélérer leur mise en oeuvre.