Tunisie: Le CAB se qualifie aux quarts in extremis - Les Cabistes ont eu chaud

Ce fut un véritable match de Coupe pour le CAB qui s'en sort bien.

On l'a dit dans la présentation du match ! L'hôte du CAB, le CSMsaken, est une équipe qui pose problème à ses adversaires de Ligue 1 dans l'épreuve de Coupe. Contre les Cabistes, à Bizerte même, il s'en est fallu de peu qu'il reparte à la maison avec une qualification en quarts de finale.

En effet, ayant ouvert le score à la 86' par Kechiche de la tête à la suite d'un coup de pied arrêté, il ne lui restait plus qu'à tenir quelques minutes pour créer la sensation. Seulement, les locaux n'ont pas abdiqué pour autant. Soutenus par un public «jaune et noir» des grands jours, ils ont réussi à égaliser dans le temps additionnel à la.. 94' par Ahmed Amri, opportuniste à souhait, ce qui a fait dire au gardien de but Youssef Maktouf, héros du match, au terme des tirs au but : «L'équipe a montré qu'elle avait du caractère.

Ce n'était pas évident du tout de revenir au score dans les ultimes secondes du match. Nous sommes restés concentrés jusqu'au bout». Un miracle ! Les prolongations n'ont pu départager les deux protagonistes, la séance des tirs au but a finalement choisi le CAB qui arrache sa qualification au tour suivant.

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Le match en lui-même a été d'un niveau médiocre dominé par un jeu haché où les visiteurs ont usé et abusé de perte de temps et de contestation permanente pour un rien auprès de l'arbitre. Le CAB a, certes, dominé, mais il a éprouvé d'énormes difficultés à créer des occasions franches de but.

Une fin de match à couper le souffle...

Habitués à développer le jeu à partir de l'entrejeu, les Cabistes n'ont pas trouvé les repères nécessaires. En l'absence des étrangers Fonseca et Cissoko, le staff technique a dû remodeler ce compartiment de jeu en titularisant les milieux Midani, récupérateur, et Châabane en tant que régisseur. Cette configuration n'a pas aidé à stabiliser les automatismes qui en ont pâti à cette occasion.

Il a fallu effectuer des changements pour retrouver un soupçon d'équilibre entre les lignes. Remplacer Nourani de retour des vestiaires par un attaquant franc, Timi, puis au fil du temps Berrima relaye Chihi, Hamrouni prend la place de Châabane et Aymen Amri celle de Midani. Le CAB a, alors, retrouvé son habituel 4-4-2, mais la physionomie du match est restée la même, les Cabistes resteront toujours à court de solutions pour les raisons citées plus haut. Grosso modo, le CAB a mérité sa qualification même si elle a été acquise dans la douleur...