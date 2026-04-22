Tunisie: Violences à l'encontre des femmes - La faculté de médecine de Tunis et Aswat Nissa s'unissent pour une prise en charge d'urgence

21 Avril 2026
La Presse (Tunis)

La Faculté de Médecine de Tunis a signé, ce mardi à Tunis, une convention de partenariat avec l'association « Aswat Nissa » (Voix de femmes), visant à renforcer le rôle des médecins dans l'accompagnement des femmes victimes de violences sexuelles.

Dans un communiqué, l'association a précisé que cet accord a pour objectif d'accompagner les victimes en leur offrant un encadrement ainsi qu'un soutien sanitaire et psychologique. Il s'agit également d'oeuvrer à l'instauration d'un environnement médical et social plus adapté aux besoins spécifiques des victimes.

L'association a souligné que l'accès à des soins médicaux immédiats après une agression sexuelle est crucial pour limiter les séquelles physiques et psychologiques. À ce titre, la violence sexuelle doit être considérée comme une urgence médicale absolue, nécessitant une intervention rapide et une prise en charge intégrale.

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