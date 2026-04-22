Tunisie: ASM/Encore cinq journées à disputer en championnat - Arrêter l'hémorragie

À cause de leur irrégularité, les Marsois ont perdu beaucoup de points depuis le début de la saison. Ils ne sont pas dans la zone rouge, mais ne sont pas totalement à l'abri non plus.

Après avoir été éliminés en Coupe de Tunisie par les Cabistes au stade des seizièmes de finale, les Marsois se concentrent désormais sur l'essentiel : assurer le maintien en Ligue 1 au terme de cette saison. Leurs ambitions en Coupe de Tunisie, dont ils étaient de redoutables spécialistes, sont remises pour le prochain exercice. Ceci dit, la situation de l'équipe en championnat n'est ni critique, ni confortable.

L'ASM occupe la 11e place du classement, avec 28 points au compteur et à 4 longueurs sur la JSK, premier relégable. Quand on sait qu'il ne reste que cinq journées à disputer, les Marsois ne sont pas mathématiquement sortis de l'auberge. Il leur faudra arrêter l'hémorragie des points perdus.

Jamais la passe de deux !

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Le problème des Banlieusards est qu'ils ne sont jamais parvenus à aligner la passe de deux. Après avoir été éliminés en Coupe de Tunisie, ils ont battu un adversaire direct dans la lutte pour le maintien, en l'occurrence l'Olympique de Béja. Une courte victoire, certes, mais si précieuse. Sauf que pour le match suivant, les "Vert et Jaune" sont allés concéder la défaite à Métlaoui. Un échec venu confirmer l'incapacité des Banlieusards à être réguliers. Ceci dit, il faut capitaliser le maximum de points lors des cinq journées restantes. A défaut de gagner, il est impératif d'éviter de perdre.

Le Stade du Kram, une bonne option

A cause de sa pelouse en piteux état, le Stade Abdelaziz Chtioui est devenu un handicap pour les Marsois. Un handicap qui les a poussés à déloger leur dernier match à domicile au Stade municipal du Kram où, justement, ils ont gagné face à l'OB ce qu'ils considéraient comme le match de la saison. Cela dit, le Stade municipal du Kram constitue une bonne option pour y disputer les matchs à domicile restants de la saison.

Amical : match nul avec le CA

Profitant du dernier week-end dédié à la Coupe de Tunisie, les Marsois sont allés affronter les Clubistes en amical. La rencontre s'est soldée par un match nul (3-3). Au-delà du résultat final, c'est l'efficacité de l'attaque qui rassure. Les trois buts marsois ont été l'œuvre de Amenallah Benhmida, auteur d'un doublé, et Youssouf Dao. Mais si l'attaque rassure, la défense, par sa fébrilité, inquiète.