Afrique de l'Ouest: UEMOA - Détente des taux d'intérêt sur le marché monétaire en février 2026

Les conditions de financement se sont assouplies au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) au mois de février 2026, avec une baisse généralisée des taux d'intérêt sur le marché monétaire, selon la note de conjoncture économique publiée en mars 2026 par la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

Cette évolution s'explique principalement par un niveau jugé confortable de la liquidité bancaire dans la zone. Sur les guichets de refinancement de la Bceao, le taux moyen pondéré des appels d'offres à une semaine est ressorti à 3,92% en février 2026, contre 4,43% en janvier. Le taux marginal a également reculé, passant de 3,60% à 3,26% sur la même période.

Sur le marché interbancaire, la tendance est similaire. Le taux d'intérêt moyen pondéré sur la maturité à une semaine s'est établi à 4,23% en février 2026, enregistrant une baisse de 61 points de base par rapport à janvier (4,84%).

Toutes maturités confondues, les transactions interbancaires se sont effectuées à un taux moyen de 4,47% en février, en recul de 54 points de base par rapport au mois précédent (5,01%). Sur un an, la baisse est encore plus marquée, avec un repli de 164 points de base par rapport à février 2025, où le taux moyen s'établissait à 6,11%.