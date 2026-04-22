Cote d'Ivoire: La valeur totale des exportations globale dépasse 14 milliards de dollars en 2023

La Côte d'Ivoire a maintenu un taux de croissance annuel des exportations de l'ordre de 06,3% sur les cinq dernières années, avec une valeur d'exportation globale qui a dépassé 14 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 5,2% par rapport à l'année précédente, s'est félicité le directeur de Cabinet adjoint du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Olivier Daipo.

Selon un communiqué de presse du gouvernement, c'était lors de la 8ème réunion plénière du Conseil national des exportations (Cne), le 20 avril 2026 à Abidjan-Plateau.

Selon la même source, tout en relevant que le Cne joue un rôle central dans le suivi de la mise en oeuvre de la Stratégie nationale d'exportation, le représentant du ministre a indiqué qu'il apparaît désormais indispensable d'élargir son champ d'intervention, afin de mieux répondre aux nouveaux enjeux.

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À ce titre, explique-t-on, le Cne a été invité à une implication accrue dans plusieurs domaines stratégiques. Notamment la structuration et le plaidoyer en faveur de nouvelles filières d'exportation, afin de capter les opportunités liées aux spéculations émergentes, la mise en oeuvre effective des initiatives telles que la plateforme d'orientation des usagers à l'exportation, incluant notamment un centre d'appel, un annuaire des exportateurs, ainsi que des outils modernes d'information et de formation. Et le suivi-évaluation du dispositif d'appui et d'assistance à l'exportation, en vue d'en améliorer la performance et l'impact.

«Le Cne porte une essentielle vision : celle d'être une véritable plateforme d'ingénierie et d'expertise au service des exportations ivoiriennes. Nous avons la responsabilité d'en faire un instrument encore plus performant, plus agile et plus influent au service des ambitions économiques de la Côte d'Ivoire », a fait savoir Olivier Daipo.

Le secrétaire général du Cne, Serge Martial Bombo, a, de son côté, rappelé que sa structure, depuis sa création il y a douze (12) ans aujourd'hui, s'est progressivement affirmée comme un acteur stratégique de l'écosystème du commerce extérieur ivoirien.

« Au fil des années, nous avons su développer une véritable expertise en ingénierie des exportations. Ces actions ont permis de structurer plusieurs filières, d'améliorer la compétitivité des acteurs et de générer des retombées économiques significatives pour notre pays », a-t-il expliqué.

Serge Bombo a ajouté que le Cne, c'est aussi une plateforme de concertation et de mobilisation réunissant les acteurs publics et privés autour d'une ambition commune : « celle de faire des exportations un levier majeur de croissance et de rayonnement pour la Côte d'Ivoire ».

Comme bilan, on note, en autres, la construction et l'aménagement de dépôts spécialisés aux frontières terrestres de la Côte d'Ivoire. En perspectives, le Cne vise la valorisation des agropoles, la promotion de la transformation locale et l'application de la politique nationale du commerce extérieur (Pnce).