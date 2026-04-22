Congo-Kinshasa: Prisons de Beni et Butembo - 29 décès enregistrés en 3 mois

Au total, 29 détenus sont décédés au premier trimestre 2026 dans les prisons urbaines de Beni et Butembo, a alerté le Réseau pour les droits de l'homme (REDHO), dans son rapport de monitoring publié lundi 20 avril.

Selon cette organisation locale, outre le surpeuplement et le manque de subvention de ces deux établissements pénitentiaires, la majorité des détenus n'ont jamais été jugés par les instances judiciaires.

« Butembo, c'est une prison qui est surpeuplée, avec 1.311 détenus. Une prison qui, depuis le début de cette année, a perdu 9 détenus. À Beni, Kangbayi, pour le premier trimestre de cette année, la prison a perdu 20 détenus. Pour Lubero, depuis le début de cette année, il n'y a jamais eu de décès », a détaillé le coordonnateur du REDHO, Muhindo Wasivinywa.

Pour Beni, selon lui, il se pose aussi un problème de malnutrition des détenus. Les deux prisons de Butembo et Beni enregistrent un retard dans le paiement de la subvention, le surpeuplement, la lenteur dans le traitement des dossiers des détenus.

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« Pour un effectif total de 3.310 détenus dans les trois prisons, il y a seulement 740 condamnés, représentant 22 % », a déploré Muhindo Wasivinywa, appelant le ministre de la Justice à trouver une solution à ces problèmes.

Radio Okapi n'a pas pu obtenir la réaction des autorités judiciaires à Beni et Butembo, à ce sujet.