Congo-Kinshasa: Plus de 3 millions d'enfants attendus à la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole au Kwilu

Au moins 3 254 655 enfants, âgés de 6 mois à 14 ans, sont ciblés pour la vaccination contre la rougeole et la rubéole dans la province du Kwilu.

Cette campagne, lancée mardi 21 avril dans la ville de Bandundu, prévoit également la vaccination de 1 337 239 enfants âgés de 0 à 59 mois contre la poliomyélite, à travers la co-administration du vaccin oral, à raison de deux gouttes administrées par voie orale.

Dans son mot de circonstance, le gouverneur du Kwilu a exhorté toutes les couches de la population à s'impliquer activement pour la réussite de cette activité vaccinale, qui vise à protéger les enfants dans les 24 zones de santé que compte la province.

« Cette campagne constitue une opportunité de protéger les enfants contre ces maladies dangereuses et de réduire la mortalité infantile. Elle permet de renforcer leur état de santé et contribue à l'effort national et international visant l'élimination de la rougeole et de la rubéole, ainsi que l'éradication de la poliomyélite. J'encourage et j'exhorte les parents et les tuteurs à faire vacciner les enfants pendant cette campagne », a déclaré Philippe Akamituna Ndolo.

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Le gouverneur a par ailleurs recommandé aux leaders communautaires et religieux, ainsi qu'aux autorités traditionnelles, d'intensifier la sensibilisation afin d'assurer une mobilisation massive de la population