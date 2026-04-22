Congo-Kinshasa: Le pays dotée d'un Cadre de programmation de l'agriculture, la pêche, l'élevage et la sécurité alimentaire

La République démocratique du Congo dispose désormais d'un Cadre de programmation pays (CPP 2025-2029) couvrant à la fois les secteurs de l'agriculture, pêche, élevage, développement rural, sécurité alimentaire, nutrition et de la gestion durable des ressources naturelles.

Avec l'appui de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), ce document stratégique a été validé au cours d'une rencontre organisée mardi 21 avril à Kinshasa. Ce cadre, d'une durée de quatre ans, constitue un instrument de coopération entre le Gouvernement congolais et la FAO.

Le CPP 2025-2029 a été adopté de manière participative et consensuelle par les secrétaires généraux des ministères sectoriels concernés, ainsi que par les partenaires techniques et financiers.

Henry-Paul Eloma, assistant à la FAO, a expliqué la portée de ce document, en mettant l'accent sur le renforcement de la collaboration entre la FAO et les ministères sectoriels.

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« Le premier axe concerne la gouvernance, avec l'élaboration de textes légaux, de politiques et de stratégies dans les domaines de la production végétale, de la production animale et de la protection des forêts. La FAO appuie les ministères sur le plan technique », a-t-il indiqué.

De son côté, un secrétaire général d'un des ministères sectoriels a souligné l'impact attendu de ce cadre dans l'amélioration de la sécurité alimentaire, tout en insistant sur la nécessité d'un suivi rigoureux des engagements à travers le Comité interministériel de coordination et de suivi des interventions de la FAO.

« Le CPP nous aide à mettre en oeuvre des projets dans les secteurs agricole et environnemental, ainsi que dans tous les secteurs impliqués dans la vie nationale, en vue d'un meilleur bien-être de la population congolaise », a-t-il souligné.

Pour les experts ayant pris part à cette rencontre, ce nouveau cadre stratégique fixe le cap pour une action coordonnée et cohérente, orientée vers le développement durable et l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise.