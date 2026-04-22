Congo-Kinshasa: Projet Rocades au pays - Près de 500 personnes impactées déjà indemnisées

Au moins 482 personnes impactées par le projet de route des Rocades ont déjà été indemnisées en trois vagues successives.

Le dernier paiement a été effectué mardi 21 avril à Kinshasa, au profit de 213 personnes.

Ces bénéficiaires ont reçu leurs enveloppes des mains de la Commission interministérielle du gouvernement chargée de l'indemnisation.

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Le président de cette commission d'expropriation, Georges Koshi, a expliqué que les familles concernées ont suivi l'ensemble de la procédure, sous l'encadrement des membres de la commission.

A cette occasion, les bénéficiaires ont remis les originaux de leurs titres de propriété en échange des chèques correspondant aux montants négociés avec la commission.

Georges Koshi a également précisé que les opérations d'indemnisation se poursuivent progressivement, tout en appelant les propriétaires des parcelles impactées à régulariser leur situation foncière, condition indispensable pour bénéficier de cette indemnisation.

Au mois de mars dernier, Georges Koshi avait conduit une campagne de sensibilisation auprès des habitants de l'avenue Ndjoku, dans la commune de Kimbanseke.

Considéré comme stratégique, le projet des Rocades vise à améliorer la mobilité urbaine et à désenclaver plusieurs zones de la ville de Kinshasa.

La construction de ces rocades, d'une longueur totale de 72 kilomètres, a pour principal objectif de désengorger la capitale congolaise.

Ce projet, financé dans le cadre du programme sino-congolais, est exécuté par les entreprises chinoises CREC 4 et CREC 8, sous la coordination de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT).