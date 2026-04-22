Congo-Kinshasa: Après le Nord-Kivu, James Swan séjourne en Ituri pour renforcer le dialogue avec les communautés

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, James Swan, est arrivé mardi 21 avril à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, pour une visite de travail axée sur le renforcement de la collaboration entre la Mission onusienne et les communautés locales.

A son arrivée à l'aéroport de Bunia, il a été accueilli par le gouverneur de province, le général Johnny Luboya, qui voit en cette visite une opportunité majeure de consolider le partenariat entre les autorités provinciales et la MONUSCO dans la recherche d'une paix durable.

Premiers échanges avec le personnel onusien

Peu après son arrivée, James Swan, accompagné de son adjointe chargée de la protection et des opérations, a échangé avec le personnel de la MONUSCO ainsi qu'avec celui des agences du système des Nations Unies basées à Bunia. Les discussions ont porté principalement sur les actions menées dans le cadre du mandat de protection des civils et de l'appui humanitaire, dans une province encore affectée par l'insécurité.

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Renforcer le lien entre la MONUSCO et les communautés

Cette visite se veut avant tout une prise de contact avec les différentes composantes de la société iturienne. Le chef de la MONUSCO a souligné l'importance du dialogue avec les populations locales afin d'améliorer la compréhension mutuelle et l'efficacité de l'action de la Mission.

« Je voudrais avoir des contacts avec la communauté, c'est surtout afin de s'assurer que la communication et les relations entre la MONUSCO et les communautés restent fortes et puissent même être améliorées davantage », a déclaré James Swan.

Des consultations prévues avec les autorités et la société civile

Ce mercredi, le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU prévoit de poursuivre ses consultations. Il doit notamment rencontrer le gouverneur de province, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, ainsi que des représentants des jeunes et des associations féminines. L'objectif est d'écouter les différentes parties prenantes et de renforcer la coopération en faveur de la stabilisation de l'Ituri.

Du côté des autorités provinciales, cette première visite est accueillie avec espoir. Le gouverneur de l'Ituri estime qu'elle permettra de renforcer la synergie des efforts pour la protection des civils et le retour de la paix.

« En ce qui concerne la mutualisation, c'est avec la MONUSCO que nous travaillons. Le fait que le Représentant spécial soit arrivé ici nous offre l'opportunité de discuter du mandat de la Mission en Ituri et de voir comment poursuivre notre collaboration, notamment pour la protection des civils et la paix », a déclaré général Johnny Luboya.

Une mission de 48 heures dans un contexte sécuritaire fragile

La mission de James Swan en Ituri est prévue pour une durée de 48 heures, dans une province toujours marquée par la présence de groupes armés locaux et étrangers. Cette visite est perçue comme un signal fort de l'engagement de la MONUSCO à maintenir un dialogue étroit avec les populations et les autorités locales, dans un contexte où les attentes en matière de sécurité et de protection des civils restent élevées.