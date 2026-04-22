Tunisie: Mohamed Ali Nafti appelle la diaspora tunisienne à soutenir l'effort national de développement

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a tenu ce mardi une réunion avec un groupe de membres de la communauté tunisienne établie au Sénégal. Cette rencontre a réuni des compétences issues des secteurs médical, économique, commercial et scientifique, ainsi que de hauts cadres occupant des postes de responsabilité au sein d'organisations onusiennes, internationales et africaines, sans oublier des étudiants ayant choisi le Sénégal comme destination universitaire.

Selon un communiqué du ministère, le ministre a transmis les salutations du Président de la République aux participants. Il a loué le degré de respect, de considération et de confiance dont jouissent les compétences tunisiennes auprès des autorités sénégalaises, soulignant les perspectives prometteuses pour renforcer la présence tunisienne dans ce pays frère.

Renforcement des liens et diplomatie économique

Mohamed Ali Nafti a appelé la diaspora à s'organiser davantage et à maintenir un contact étroit avec les services de l'ambassade. L'objectif est de poursuivre leur contribution aux programmes de développement et de recherche scientifique dans lesquels la Tunisie est engagée, tant au niveau national qu'africain, soutenant ainsi les efforts de la diplomatie tunisienne.

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La réunion a également donné lieu à un dialogue interactif sur les moyens de moderniser et d'accélérer les services consulaires et administratifs. Le ministre a évoqué l'organisation d'ateliers de réflexion sur le rôle de la communauté tunisienne dans le transfert de technologies et le partage d'expériences réussies au profit du développement national.

En amont de cette rencontre, le ministre s'est entretenu avec les membres de la mission diplomatique tunisienne à Dakar. Il a insisté sur l'importance de mettre en oeuvre le plan d'action convenu avec la partie sénégalaise dans les domaines économique, commercial et académique. Il a conclu en soulignant la nécessité d'harmoniser l'action bilatérale avec la diplomatie multilatérale à l'échelle africaine pour atteindre les objectifs stratégiques de la Tunisie.