Tunisie: L'US Ajim s'arrête aux huitièmes de finale de la coupe - La tête haute

Auteurs d'un bon et joyeux parcours en Coupe, les Insulaires d'Ajim Djerba se sont arrêtés aux huitièmes de finale après leur élimination par la JSO.

Le 23 mars 2026 est une date inoubliable dans l'histoire du club US Ajim Djerba. Ce jour-là, ce club amateur de la Ligue 3 (C1) s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour les huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie aux dépens d'un club professionnel de Ligue 2, en l'occurrence l'EMM, qu'il a surclassé par 2 buts à 0. Une qualification survenue après un succès lors du tour qui a précédé sur un autre club de Ligue 2, l'Aigle Sportif de Jelma, vaincu sur le même score sans appel de 2 buts à 0.

Auparavant, l'US Ajim Djerba a éliminé, sans trop souffrir dans les deux premiers tours préliminaires, deux équipes très coriaces du championnat amateur de Ligue 3, Ettahdhib Sportif de Skhira et le Flambeau Sportif de Souassi. L'un des premiers à avoir salué ce beau parcours des Insulaires n'est autre que l'international Nader Ghandri, dont les parents sont originaires de la ville du sud-ouest de l'île de Djerba.

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«Vous avez écrit l'histoire par votre beau parcours en Coupe de Tunisie qui montre bien que votre position dans la première moitié du tableau du championnat du Groupe 4 n'est pas surprenante et est le fruit d'un gros travail», a-t-il affirmé dans un tweet de soutien aux Bleu et Blanc, avant de poursuivre en les incitant à «continuer sur leur lancée et à ne pas avoir peur d'affronter la JSO en huitièmes, à viser avec confiance et à convoiter avec légitimité un billet aux quarts».

Ce match contre l'équipe de la JSO s'est donc déroulé dans une ambiance festive, avec une présence record du public local gonflé à bloc et caressant le rêve d'un autre exploit des protégés de Riadh Dhouib.

Une alchimie de vétérans

Mais cette partie de coupe tant attendue n'a pas démarré sur les chapeaux de roue pour les coéquipiers de Mohamed Ali Maliou et a même pris une tournure défavorable pour eux avec un but encaissé d'entrée (5') sur corner bien botté par Oudey Belhaj et repris imparablement de la tête par Mohamed Askri.

Ça ne pouvait pas commencer pire pour les Insulaires d'Ajim qui n'ont pas baissé les bras et ont multiplié les tentatives pour revenir au score grâce à leur milieu de terrain assez remuant et travailleur avec le duo inlassable, Mohamed Ali Maliou-Adem Zenkri, et une bonne ligne d'attaque composée du trio Ilyes Miled, un numéro 10 très actif, de Mohamed Amine Ben Moussa et de Tarek Mechi en pointe.

«On s'est créé un bon nombre d'occasions mais on a buté sur une défense assez expérimentée et un gardien, Montasser Essid, dans un bon jour qui ne nous a fait aucune concession», a confié avec regret après le match le coach Riadh Dhouib.

«C'est le métier, l'expérience et surtout les grandes ressources physiques de nos adversaires qui ont prévalu. Ces derniers ont bien su endiguer les assauts de mes joueurs dans leur périmètre de vérité avec justesse et intelligence, sans fournir une très grande débauche d'énergie et sont parvenus, au plus fort de notre domination territoriale, par nous faire plier et abdiquer par le second but de Ghaith Ben Hamida à vingt minutes de la fin. C'est leur potentiel physique qui a fait la différence». Malgré cette sortie de l'épreuve qui a mis fin à une belle aventure, le public a applaudi les joueurs pour leur bonne prestation à laquelle n'a manqué que la réussite.

Cette équipe séduisante a été savamment construite autour de cinq éléments piliers dont la moyenne d'âge est très élevée. En tête, le gardien Aymen Ben Ayoub (42 ans) qui a évolué avec plusieurs clubs professionnels. L'ESZ, le CA avec une finale CAF à son palmarès, l'ESS, l'ASM, EGSG avant de revenir à l'AS Djerba (son club d'origine), l'ES Djerba, et de finir sa carrière avec l'US Ajim. Puis Achraf Jemâa (40 ans), ex-arrière central au CS Chebba et au CO Médenine.

Ensuite, Bassem Boussaidi (39 ans), un arrière droit très performant dans les montées offensives. Et les deux trentenaires Hassen Gamouna (32 ans), un défenseur central toujours élégant, et le capitaine d'équipe Mohamed Ali Maliou ( 31 ans), une plaque tournante de l'entrejeu. Une pléiade de vétérans qui a donné confiance à un groupe de joueurs plus jeunes tels que Faker Harrouchi, Adem Zenkri, Ilyes Miled, Mohamed Amine Ben Moussa et Tarek Mechi.

La fin de l'idylle avec Dame Coupe va permettre aux Bleu et Blanc d'Ajim de se concentrer sur leur marche non moins resplendissante en championnat pour gagner le match retard de la 21e journée contre le SS Gafsien aujourd'hui et se hisser à son issue à la 3e place avec 34 points. Ce qui serait une excellente performance pour un club au budget très limité (moins de 200 mille dinars par saison), qui se sent bien dans sa peau dans une Ligue 3 qui lui sied à merveille.