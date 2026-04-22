Congo-Kinshasa: James Swan - « L'Ituri demeure une province prioritaire pour la MONUSCO »

La province de l'Ituri demeure une priorité pour la MONUSCO, face aux défis sécuritaires persistants, notamment l'activisme des groupes armés locaux et des ADF, a indiqué James Swan, mercredi 22 avril, lors d'un point de presse tenu à Bunia, en Ituri.

Au cours de ces échanges avec la presse, le chef de la mission onusienne a abordé plusieurs questions, notamment la situation sécuritaire, la protection des civils, ainsi que les efforts conjoints nécessaires pour une stabilisation durable de la province.

James Swan a souligné la nécessité de renforcer l'autorité de l'État et de consolider les mécanismes de dialogue local en Ituri.

« L'Ituri demeure une province prioritaire pour la MONUSCO. Les populations civiles continuent d'y être affectées par la violence des groupes armés, tels que la Convention pour la Révolution Populaire (CRP) et la CODECO, occasionnant des déplacements massifs et des tensions intercommunautaires », a-t-il déploré.

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Dans ce contexte, le haut fonctionnaire de l'ONU a assuré que la mission onusienne assure la protection physique directe de centaines de milliers de personnes déplacées, en étroite collaboration avec les forces nationales congolaises.

Selon lui, la stabilisation de l'Ituri passe par le renforcement de l'autorité de l'État, la redevabilité, la lutte contre l'impunité et la consolidation des mécanismes de dialogue locaux.

« Nous avons également évoqué notre collaboration déjà étroite avec les autorités de la région, notamment l'importance des efforts soutenus et continus face à la menace que représentent les ADF », a conclu James Swan.

Le patron de la MONUSCO Effectue le début de cette semaine une mission de terrain dans la province du Nord-Kivu et de l'Ituri.