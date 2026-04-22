Burkina Faso: Avancements des agents de l'enseignement secondaire - « A la fin du mois d'avril, beaucoup de bénéficiaires souriront », le ministre Moumouni Zoungrana

Le premier responsable de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, était à Koudougou, le mardi 21 avril 2026, pour encourager les acteurs de son ministère et d'autres directions, commis dans le traitement des avancements des agents de son département.

Dans le bilan à mi-parcours des travaux de traitement des actes et dossiers à incidence financière des agents du Ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique (MESFPT), qui se tiennent du 16 au 23 avril 2026, avec l'accompagnement d'autres structures ministérielles, la Directrice des ressources humaines(DRH) du MESFPT, Mariam Sakira, a noté, le mardi 21 avril 2026, à Koudougou, que sur 338 multiples dossiers à traiter au profit des agents dudit ministère à la date du 20 avril, 116 ont été déjà validés. Pour les avancements d'échelon de 2022 à 2024, 409 dossiers ont été examinés sur un total de 1057.

Pour ceux de 2025 au niveau central, il y'a un total de 1025 dossiers et 810 traités. « Pour les bonifications d'échelon, nous avons eu 30 dossiers et 22 sont déjà traités. En plus des autres actes examinés, nous avons un total général de 2815 actes traités sur un total de 4 814 », a confié Mme Sakira. Au regard de l'avancement des travaux, le ministre Moumouni Zoungrana, a dit garder espoir que d'ici à la fin du mois d'avril, près de 4 730 agents auront le sourire aux lèvres. « A la fin de ces travaux, nous ne voulons plus entendre parler des avancements de 2022, 2023 et 2024 et ceux de 2025, pour des agents dont les dossiers sont à jour », a-t-Il averti.

Il a fait savoir que pour ce mois d'avril, plus d'un milliard F CFA seront injectés pour garantir les droits des agents, pour les dossiers d'avancements, les reclassements et les indemnités de toute nature. A son avis, pour servir le peuple, il faut que ses préoccupations soient prises en compte et trouver des solutions idoines.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des actes erronés

« Nous sommes conscients de la question de la gestion des carrières des agents. Nous sommes en train de prendre des mesures adéquates pour qu'ils soient satisfaits », a justifié le ministre Zoungrana. En ce qui concerne des difficultés rencontrées dans le traitement des dossiers, la DRH, Mariam Sakira, a relevé que de nombreux actes sont erronés. Ce qui explique selon elle, que la carrière de l'agent n'a pas été bien prise en compte, sans occulter également le manque de certains dossiers et l'absence de notes de nombreux agents.

« Face à ces situations, nous demandons une révision de situation administrative avant de pouvoir traiter financièrement le dossier », a-t-elle signifié. Pour relever ces défis, la DRH a confié qu'une chaine WhatsApp a été créée au profit des usagers où la composition des différents actes et dossiers demandés sont publiés.