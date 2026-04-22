Burkina Faso: Coopération économique - Des investisseurs italiens reçus par le chef du Parlement

Le Président de l'Assemblée législative du Peuple, le Dr Ousmane Bougouma, a reçu, le mardi 21 avril 2026, en audience, une délégation d'investisseurs venue d'Italie, accompagnée de Burkinabè vivant dans ce pays européen.

Cette rencontre a été l'occasion pour les hôtes du jour d'échanger avec le premier responsable de l'institution parlementaire sur les perspectives d'investissement au Burkina Faso, notamment dans des domaines tels que l'énergie solaire, les travaux d'installations électriques et métalliques, les emballages métalliques pour l'industrie alimentaire, ainsi que la construction et l'équipement d'hôpitaux. Au cours des échanges, la délégation a salué la qualité de l'accueil qui lui a été réservé, ainsi que l'écoute attentive dont elle a bénéficié.

Elle a également exprimé sa satisfaction d'avoir pu découvrir les réalités du terrain, bien au-delà des perceptions souvent véhiculées à l'extérieur. Les investisseurs se disent ainsi rassurés et affichent leur intérêt pour le Burkina Faso, un pays qu'ils considèrent désormais comme porteur d'opportunités. Le chef du Parlement, pour sa part, a réaffirmé la disponibilité des autorités burkinabè à accompagner toute initiative d'investissement, dans le respect des priorités nationales.

Pour les Burkinabè membres de la délégation, cette démarche constitue une source de fierté, en ce qu'elle participe à la mobilisation de compétences et de partenaires au service du développement du pays.

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