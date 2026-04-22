Burkina Faso: Pont de Hèrèdougou - Bientôt ouvert à la circulation

22 Avril 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, en compagnie de son collègue chargé de la Guerre, le général Célestin Simporé, était dans l'après-midi du mardi 21 avril 2026, sur le pont en finition de Hèrèdougou.

Sur le chantier, les deux hommes ont constaté, avec satisfaction, l'état d'achèvement de l'infrastructure. En effet, les travaux ont été exécutés à près de 90% : voies d'accès revêtues en grave bitume et béton bitumineux sur le tablier, signalisation verticale tracée...

Bref, à vue d'oeil, le pont n'attend que ses usagers même si pour les techniciens, il reste encore quelques petits travaux de finition : la couche de roulement en béton bitumineux sur les voies d'accès et quelques travaux confortatifs (bordures, perrés maçonnés et descente d'eau ).

En clair, l'infrastructure sera ouverte à la circulation dans quelques semaines et le calvaire des usagers de la RN1 sur cette partie en période de fortes pluies ne sera qu'un très mauvais souvenir.

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