Burkina Faso: Coopération culturelle brésilo-burkinabè - Vox Christi établit une connexion artistique et culturelle avec le Brésil

Le Choeur Vox Christi a tenu son grand concert dénommé « Connexion artistique : Burkina Faso - Brésil », samedi 18 avril 2026, à Ouagadougou.

le Choeur Vox Christi, à travers « Fas'opéra » a organisé un grand concert, intitulé « Connexion artistique: Burkina Faso-Brésil », samedi 18 avril 2026, à Ouagadougou. Le concert a été dirigé en partie par le maestro brésilien Daniel Andrade pour une performance alliant l'excellence du chant burkinabè aux influences artistiques du Brésil.

Il a connu la présence du représentant du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, du représentant du gouverneur de la région du Kadiogo, de la chargée d'affaires à l'ambassade du Brésil au Burkina Faso et d' invités spéciaux. La prestation musicale du Choeur Vox Christi a émerveillé le public, venu nombreux suivre cette performance artistique. Au total ce sont 20 chants en diverses langues qui ont été exécutés par le Choeur Vox Christi dont le« Ditanye », « l'Hymne national du Brésil », « Warba non-stop », « Remember me », « Yamb toga ne Waogré », « Gloria du couronnement », « Cielito lindo ».

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Le responsable du Choeur Vox Christi, Wendpouiré Narcisse Wermi, a confié que la culture doit être un levier pour dire au monde entier que le Burkina reste debout et fort malgré la situation sécuritaire et humanitaire. « Raison pour laquelle nous avons fait ce concert en invitant un chef d'orchestre brésilien pour lui faire découvrir ce que nous avons comme potentiel culturel et talents », a-t-il ajouté. Pour M. Wermi, le choeur entend ainsi faire voyager les langues et la culture burkinabè vers d'autres peuples. « ce concert est un appel à coopérer, fraterniser et promouvoir le brassage culturel », a-t-il insisté.

Le maestro brésilien, Daniel Andrade, s'est réjoui de participer à ce grand projet de concert. « C'était merveilleux de porter la musique brésilienne au Burkina Faso et d'apprendre davantage de leur musique », a-t-il dit.

Le représentant du ministre chargé de la Culture, Hamidou Belem, a félicité le choeur Vox Christi pour sa contribution à la promotion de la culture burkinabè. Il a rappelé que le Brésil et le Burkina Faso entretiennent des liens de coopération culturelle depuis des décennies. En 2022, Vox Christi a représenté le Burkina Faso au Brésil et en Corée du Sud où elle a remporté des prix lors de compétition.