Sénégal: Migration irrégulière - La Police nationale expose sa stratégie à l'Institut de défense

Le Directeur général de la Police nationale, l'inspecteur général de police Mame Seydou Ndour, a animé une conférence à l'Institut de défense du Sénégal sur les enjeux liés à la migration irrégulière, devant des officiers de l'École supérieure de guerre et des stagiaires de l'École d'état-major.

Accueilli par le directeur de l'Institut, le général de brigade Abdou Latif Kamara, M. Ndour a articulé son intervention autour du thème : « La lutte contre la migration irrégulière : défis, riposte opérationnelle et perspectives, l'exemple du Sénégal ».

Adoptant une approche à la fois analytique et opérationnelle, il a d'abord défini les contours du phénomène migratoire avant d'en exposer les évolutions récentes.

S'appuyant sur son expérience à la tête de la Police des frontières, il a présenté les stratégies mises en oeuvre par les forces de sécurité, combinant dispositifs juridiques et actions de terrain.

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Les données opérationnelles des trois dernières années ont été passées en revue, mettant en évidence l'intensification des efforts de la Police nationale face à un phénomène à dimension transnationale.

Le Directeur général a également insisté sur les perspectives, marquées notamment par un renforcement du dispositif national et une coopération internationale accrue.

La rencontre s'est poursuivie par un échange interactif avec les participants, témoignant de l'intérêt stratégique de cette thématique dans la formation militaire.