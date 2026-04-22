Sénégal: Thiès - La Police démantèle un réseau de faux-monnayeurs

Dans une note publiée sur ses réseaux sociaux ce mardi 21 avril 2026, la Police renseigne que le Commissariat du premier arrondissement de Thiès a démantelé un réseau de faux-monnayeurs.

Selon le communiqué, deux individus ont été arrêtés le 18 avril 2026 pour association de malfaiteurs et tentative de mise en circulation de signes monétaires contrefaits. Cela a été rendu possible grâce à l'exploitation d'un renseignement, lit-on.

« Les éléments de la Brigade de Recherches ont d'abord appréhendé un premier suspect au bar « Le Manguier » en possession de 120 000 FCFA en faux billets (12 coupures de 10 000). La poursuite des investigations a permis d'interpeller son fournisseur. Ce dernier détenait 390 000 FCFA en billets contrefaits (39 coupures de 10 000), ainsi qu'un lot de « billets noirs » d'une contre-valeur estimée à 2 980 000 FCFA », explique la source.

Ainsi, l'opération a permis de mettre la main sur 510 000 FCFA en faux billets et près de trois millions en billets noirs. Les deux mis en cause ont été déférés au parquet.