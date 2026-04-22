Sénégal: Thiès - La Police démantèle un réseau de faux-monnayeurs

22 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Dans une note publiée sur ses réseaux sociaux ce mardi 21 avril 2026, la Police renseigne que le Commissariat du premier arrondissement de Thiès a démantelé un réseau de faux-monnayeurs.

Selon le communiqué, deux individus ont été arrêtés le 18 avril 2026 pour association de malfaiteurs et tentative de mise en circulation de signes monétaires contrefaits. Cela a été rendu possible grâce à l'exploitation d'un renseignement, lit-on.

« Les éléments de la Brigade de Recherches ont d'abord appréhendé un premier suspect au bar « Le Manguier » en possession de 120 000 FCFA en faux billets (12 coupures de 10 000). La poursuite des investigations a permis d'interpeller son fournisseur. Ce dernier détenait 390 000 FCFA en billets contrefaits (39 coupures de 10 000), ainsi qu'un lot de « billets noirs » d'une contre-valeur estimée à 2 980 000 FCFA », explique la source.

Ainsi, l'opération a permis de mettre la main sur 510 000 FCFA en faux billets et près de trois millions en billets noirs. Les deux mis en cause ont été déférés au parquet.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.