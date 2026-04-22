Sénégal: Saly Sarr célébrée à la hauteur de sa performance historique

Récemment médaillée de bronze aux Championnats du monde en salle en Pologne, Saly Sarr a été fêtée, ce mardi 21 avril 2026 au stade Léopold Sédar Senghor, lors d'une cérémonie présidée par Khady Diène Gaye, ministre des Sports et de la Jeunesse. A travers cet hommage, toute une discipline est célébrée.

Le stade Léopold Sédar Senghor a été, hier, mardi, le point de convergence des inconditionnels de l'athlétisme, surtout ceux qui voulaient voir de près Saly Sarr qui a été auteur d'une performance à la fois exceptionnelle et historique. En effet, la jeune athlète a réalisé un saut de 14,70 mètres aux Mondiaux (record personnel établi le jour de la finale) en salle en Pologne, la plaçant à la troisième marche du podium. Elle a réalisé sa meilleure performance dans un contexte aussi exigeant et révélateur de sa maitrise mentale et technique ainsi que d'une grande marge de progression.

Cette médaille de bronze est historique. En plus d'être sa première en salle, Saly Sarr est devenue la première Africaine médaillée dans cette discipline en salle depuis 20 ans. Elle est aussi la deuxième Sénégalaise de l'histoire à monter sur le podium mondial en salle depuis feue Kène Ndoye. Cette performance s'inscrit dans une progression rapide puisque depuis ses débuts relativement récents, Saly Sarr a réussi à truster le titre de championne d'Afrique, médaillée d'or aux Jeux africains, finaliste mondiale en plein air et enfin, cette médaille de bronze obtenue à seulement 23 ans.

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Actuellement, elle est numéro 1 africaine et 3e au classement mondial. Rien que ça. Alors forcément que l'émotion a été au rendez-vous au moment de la célébrer. « C'est avec une grande émotion que je viens partager avec vous mon parcours. Cette médaille, remportée lors des Championnats du monde en salle en Pologne, représente le fruit de mon travail, de mes sacrifices et de ma persévérance. Cette médaille est la vôtre et je peux vous assurer que je continuerai à progresser parce que je suis motivée. Je continuerai à porter haut et fort les couleurs du Sénégal », a-t-elle promis.

Saly Sarr s'est fixé des objectifs à court et moyen termes avec les Championnats d'Afrique où elle doit défendre son titre continental du triple saut, les Championnats du monde en Chine en 2027 et puis les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 où elle espère décrocher une médaille olympique.

Venue présider la cérémonie, le ministre des Sports et de la Jeunesse, Khady Diène Gaye, a rappelé que cette cérémonie célèbre l'excellence, une performance exceptionnelle et un exploit qui force l'admiration et porte haut les couleurs du Sénégal. « Malgré son jeune âge, elle a su faire preuve d'une maturité précoce, d'une détermination et d'un talent remarquables pour s'imposer sur la scène internationale.

Je suis persuadée que cette médaille mondiale n'est qu'une étape. Nous savons que tu as encore de belles pages à écrire pour le sport », a-t-elle martelé. Khady Diène Gaye estime que cette médaille peut être un moyen de stimuler la jeunesse et un bon viatique en vue des prochains Jeux olympiques de Los Angeles.

« Tu es bien plus qu'une médaillée ; tu es désormais un symbole de courage pour toutes les jeunes filles de nos régions et de nos centres de formation. Tu n'es pas seulement l'avenir de l'athlétisme, tu es l'étincelle qui va susciter de nouvelles vocations à travers tout le pays. Tu as porté le Sénégal sur tes épaules et c'est désormais au Sénégal de porter tes ambitions vers l'horizon de Los Angeles 2028 », a-t-elle déclaré.