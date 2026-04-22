Togo: Voici la carte AMU de Faure Gnassingbé

L'Institut National d'Assurance Maladie (INAM) a procédé mardi au lancement officiel des services en ligne et de la carte à puce sécurisée AMU-INAM avec la remise des cartes AMU au Président du conseil Faure Gnassingbé ainsi que d'une vingtaine de ministres ayant déjà achevé les formalités nécessaires.

Cette cérémonie de lancement a consisté à informer les bénéficiaires de l'assurance maladie et le public du démarrage effectif des services en ligne de l'AMU-INAM, et à présenter les fonctionnalités ainsi que les avantages de la plateforme digitale. C'est l'aboutissement d'un chantier entrepris en 2025 par la Direction générale de l'INAM en vue de procéder à la refonte complète de son système d'information à travers le projet « Système d'Information de l'Assurance Maladie Universelle » (SIAMU).

En effet, ce nouveau service qui est rendu opérationnel par l'INAM offre plusieurs avantages parmi lesquelles la possibilité pour les assurés de faire leurs demandes d'immatriculation en ligne partout et à tout moment à partir d'un ordinateur ou d'un téléphone portable et faire le suivi en temps réel de l'évolution des demandes d'immatriculation. L'autre avantage notable des services en ligne AMU-INAM est la réduction des délais de traitement des demandes d'immatriculation et d'obtention de la carte d'assurance.

« Aujourd'hui, c'est avec un sentiment d'un progrès accompli que je peux vous annoncer que la plate-forme des services en ligne et la nouvelle carte à puce AMU-INAM sont prêts pour être opérationnels. L'INAM franchit ainsi à la suite de la CNSS, le même pas avec le lancement de sa plate-forme numérique, ce 21 avril 2026, complétant le déploiement numérique des deux gestionnaires de l'AMU », a fait savoir Justin Tchilabalo PILANTE, le directeur général de l'INAM.

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Marquant une étape importante dans la simplification des formalités d'immatriculation des assurés de l'INAM, l'opérationnalisation des services en ligne et de la carte à puce sécurisée AMU-INAM s'inscrit dans le cadre de la digitalisation des services offerts aux assurés et partenaires de l'INAM. La mise en service de la Plateforme INAM des services en ligne incarne la vision de la transformation numérique de l'INAM et concrétise son engagement pour une amélioration continue de la qualité de services offert aux assurés.

M. PILANTE a annoncé que l'INAM capitalise sans contrepartie aucune, l'expérience de la CNSS (caisse nationale de sécurité sociale) en matière de digitalisation des formalités auxquelles les assurés sont assujettis. De même, avec l'accord de la CNSS, l'INAM et ses techniciens sont parvenus à une solution d'hébergement des données du SIAMU-INAM dans la belle infrastructure data center de la CNSS, assurant ainsi une souveraineté et une sécurité des données de l'AMU.

A son avis, cette synergie entre les deux gestionnaires est conforme aux orientations reçues de Faure Gnassingbé, le Président du Conseil.

« En acceptant qu'il soit procédé à cette cérémonie à la remise symbolique de sa propre carte AMU-INAM en qualité de Président d'une Institution de la République et de celles des membres de son Gouvernement, dont la couverture relève de l'INAM, Il réaffirme fortement les principes d'universalité, d'égalité, de solidarité et de mutualisation nationale qui caractérisent le dispositif AMU. Le geste incarne une volonté soutenue au plus haut niveau de l'État », a-t-il indiqué.

Pour rappel, le vote de la loi N°2021-022 du 18 octobre 2021 instituant l'Assurance Maladie Universelle est l'une des étapes majeures dans l'extension de la couverture maladie à toutes les couches de la population togolaise. Le gouvernement a ainsi marqué sa volonté de renforcer l'accessibilité aux soins de santé à travers l'instauration de la couverture maladie universelle (AMU).

Le décret N°2023-097/PR du 11 octobre 2023 confiant la gestion de l'AMU à la CNSS et à l'INAM a fixé clairement les missions assignées aux deux organismes gestionnaires parmi lesquelles la mise en place d'un système d'information de gestion de l'AMU efficace interopérable avec tout système d'information périphérique nécessaire et surtout la digitalisation de l'ensemble de ses services aux assurés.

Dans ce cadre, l'INAM a reçu mandat de garantir aux côtés de la CNSS déjà en avance sur ce plan, un service de qualité et de proximité aux assurés de son champ d'application. Pour le Président du Conseil, le fait de confier la gestion de l'AMU à deux organismes, l'un dédié au secteur privé et l'autre au secteur public ne doit nullement conduire à une qualité des services à double vitesse avec l'assuré du secteur privé qui a une meilleure qualité et simplicité de formalités que celui du secteur public.

Précisions que la CNSS avait déjà ouvert bien avant 2024 son portail d'immatriculation en ligne, permettant aux salariés et retraités du secteur privé et aux TNS de s'affilier et de gérer leurs demandes de droits depuis tout terminal connecté.