Sénégal: Infrastructures routières - Plusieurs tronçons sont déjà opérationnels, en attendant leur inauguration selon le ministre

Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a annoncé mardi l'achèvement ou l'avancement de plusieurs projets routiers à travers le pays, indiquant que certaines infrastructures sont prêtes à être inaugurées, en attendant la disponibilité du président de la République.

S'exprimant lors de la conférence de presse du gouvernement, M. Fall a affirmé que plusieurs chantiers sont déjà bouclés, notamment des axes du programme de connectivité des zones agricoles. « Le programme pour la connectivité des zones agricoles, le tronçon Dahra-Mbeuleukhé et la bretelle de Yang-Yang sont achevés. Le président peut les inaugurer à tout moment », a-t-il déclaré. Le ministre a également cité la livraison de la route Kahone-Mboss-Gnibi ainsi que celle reliant Tivaouane à Darou Alpha-Pambal.

Concernant d'autres infrastructures, il a indiqué que le chantier de 72 km visité en novembre sera bouclé le 25 mai prochain, avec une réception provisoire prévue après la Tabaski. S'agissant du tronçon Mbour-Thiadiaye, M. Fall a précisé qu'il est déjà achevé et pourra être opérationnel à partir du 29 avril. Pour l'axe Thiadiaye-Kaolack, il a annoncé une ouverture au plus tard le 20 mai, conformément aux instructions du chef de l'État, avec une mise en service provisoire prévue jusqu'au 5 juin, avant une inauguration définitive au plus tard le 30 septembre.

Le ministre a par ailleurs évoqué le Programme de connectivité des zones agricoles (PCZA), dont la première phase, estimée à 80 milliards de francs CFA pour 200 kilomètres, est « disponible et déposée sur la table du président de la République ». Enfin, il a signalé que la route Keur Momar Sarr-Richard-Toll, longue de 74 kilomètres, est lancée et exécutée à hauteur de 35 %. « Nous lançons pour avancer, en attendant la disponibilité du président. Parce que son agenda est différent du nôtre », a-t-il enfin précisé.

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